El atleta de 16 años que asombra a Estados Unidos

Igor Barcia Martes, 5 de agosto 2025, 22:11 Comenta Compartir

Cooper Lutkenhaus no podrá empezar el curso con el resto de compañeros de instituto. El estará en el Mundial de atletismo de Tokio, batiendo un récord de precocidad en la selección estadounidense después de lograr su clasificación en los trials con sólo 16 años. El registro de Mary Cain, que tenía 17 años y 3 meses en la cita mundial de Moscú en 2013, saltará por los aires cuando este chaval, estudiante del Northwest High School, en Texas, acuda en septiembre a Tokio junto al resto de integrantes del equipo estadounidense que la pasada semana realizó sus campeonatos y la clasificación para el Mundial. En categoría masculina, el más joven hasta ahora era Erriyon Knighton, con 18 años y 5 meses en el Mundial de Budapest 2023.

Todo ha quedado borrado por el extraordinario rendimiento de Lutkenhaus en los 800 metros disputados en el estadio Hayward Field de Eugene. Allí, los espectadores no podían creer lo que estaba sucediendo en la recta final de una prueba donde Lutkenhaus era sexto a falta de 200 metros, pero donde realizó una remontada asombrosa para alguien de su edad. Josh Hoey, Bryce Hoppel, Brandon Miller... Todos cayeron ante el final de Lutkenhaus, a quien le faltan 11 centésimas para alcanzar a Donovan Brazier (1:42.16), campeón estadounidense. Lutkenhaus, con 1:42.27, bate de largo la plusmarca mundial sub'18, hasta el domingo en posesión del etíope Mohamed Aman (1:43.27) desde 2011. «Sabía que podía hacer marca personal, pero salir y hacer eso fue una sorpresa», explicó después el chaval de Texas.

En declaraciones a Los Angeles Times, Brazier reconocía su sorpresa de sentir a su lado la llegada de la sensación de los campeonatos estadounidenses. «Vi a alguien acercarse y pensé: '¡Caramba! Este podría ser el chico de preparatoria'», dijo Brazier a los periodistas tras la carrera. «Este chico es fenomenal. Me alegra tener 28 años y quizás me queden algunos años más; ojalá no tenga que lidiar con él en su mejor momento porque ese tipo es definitivamente especial», reconoció con admiración al que será compañero suyo en el Mundial de Tokio.

La familia Lutkenhaus tiene un profundo arraigo en la educación del norte de Texas. Su padre es director deportivo y su madre, directora de secundaria. El año pasado, Lutkenhaus comenzó a trabajar con Chris Capo, quien fue contratado como entrenador principal en Northwest. Además de su velocidad en los 800 metros, Lutkenhaus también obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Estatal de Texas en los 400 metros con un tiempo de 46.30. «Puse toda mi fe en él y él puso toda la suya en mí», dijo Lutkenhaus sobre su trabajo con Capo. «Creo que fue una combinación perfecta», respondió el entrenador.

Por su parte, el explusmarquista Michael Granville, cuyo récord nacional de 1996 fue destrozado el domingo, reconoció que «es un joven que sigue a su entrenador. Está ejecutando y viendo el resultado. Aún queda más».

Aunque no pudo celebrar el primer puesto, Northwest ISD festejó la actuación de su atleta en un comunicado tras la prueba: «Entrena con una pasión desenfrenada, pero se mantiene humilde y apoya a sus compañeros con la misma pasión con la que entrena. Estamos increíblemente orgullosos de Cooper y muy felices por toda la familia Lutkenhaus. Cooper ha grabado su nombre en la historia del atletismo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo».

En Japón, este adolescente se verá las caras con Mohamed Attaoui, Mariano García y Pablo Sánchez-Valladares, el trío que en principio se ganó su sitio en el Campeonato de España de Tarragona.

Temas

Estados Unidos