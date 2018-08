Remo Astillero enfila hacia el título en Plentzia Imagen de la regata de esta mañana en Plentzia. / Roberto Arnaiz La tripulación cántabra se ha impuesto en una regata marcada por las rachas de viento y en la que Zarautz ha estado a punto de dar la sorpresa JULEN ENSUNZA Miércoles, 15 agosto 2018, 15:40

Astillero camina con paso firma hacia el título de la Liga ARC 1. Su victoria de esta mañana en la Ikurriña de Plentzia, una regata muy complicada por las rachas de viento y el efecto de la corriente –la mar estaba bajando y el coeficiente de marea de la jornada es alto–, la tripulación cántabra afronta con una renta de siete puntos sobre Lekittarra las dos últimas citas del calendario –Zarautz y Bilbao–. Ambos botes tienen el play-off de ascenso a la élite prácticamente asegurado, dado que el tercero en discordia, Deusto, se encuentra ya a doce puntos de los lekeitiarras.

Los caprichos de Eolo –como es habitual su intensidad ha ido en aumento durante la mañana con rachas de se situaron por encima de los 25 kilómetros por hora en algunos momentos– estuvo a punto de propiciar la sorpresa, tal y como ocurrió el pasado domingo en Hondarribia con la victoria de Cabo Cruz sobre Urdaibai. Esta vez fue Zarautz, claro ganador de la segunda tanda, el que durante muchos minutos soñó con dar la campanada. No pudo ser. Finalmente, Astillero consiguió darle la vuelta a la situación en los dos últimos largos.

Los patroneados por el castreño Iker Gimeño realizaron una regata muy completa tanto de 'brankas' como en 'popare' y, pese a que Lekittarra y Getaria –compañeros en la manga de honor junto a Deusto– le pusieron las cosas muy difíciles en la primera mitad de regata, la 'San José XV' se mostró muy sólida. Conscientes de que los inquilinos de las calles exteriores parecían contar con cierta ventaja por la corriente en los primeros metros, los astillerenses –baliza cuatro– salieron como un tiro y pasaron a comandar las operaciones, aunque sin grandes alardes –dos segundos fue su renta máxima en ese primer sector–. A la vuelta, sin embargo, Lekittarra aprovechó su momento en 'popare' para plantarse a mitad de recorrido claramente en cabeza –cinco segundos sobre Astillero y Getaria–.

Pero saltaban las alarmas: Zarautz seguía siendo el mejor crono al paso por ese punto y la 'Enbata' comenzaba a soñar con ondear la bandera. El viento parecía su gran aliado inesperado. Sin embargo, Astillero dejó claro que cuenta con remeros de mucho oficio y un patrón que sabe sacarles el máximo rendimiento. En el tercer largo, el de la verdad, el bote cántabro consiguió recortar su desventaja sobre la cuadrilla vizcaína y se encontró, además con un regalo inesperado de ésta que le allanó bastante el triunfo.

Y es que, Lekittarra no estuvo demasiado acertada en la última maniobra –se abrió más de la cuenta–, mientras que Astillero lo bordó y se colocó en cabeza. Un par de olas bien aprovechadas por Gimeno, que enfiló el bote a estribor, hacía la calle 1, dispararon la diferencia por encima de los cinco segundos. El triunfo parcial ya no se le podía escapar a los astillerenses, aunque la ikurriña seguía en el aire. El pinganillo de Gimeno echaba humo. A falta de 200 metros para meta el líder de la competición conseguía finalmente ponerse por delante de Zarautz y ya no se le escapo su sexto triunfo de la temporada.

Por detrás el pulso entre Getaria y Lekitarra se decantaba del lado de la 'Esperantza'. Deusto, lastrado por la baliza uno, se tuvo que conformar con la sexta plaza. Tampoco fue una buena jornada para los anfitriones de Arkote, que terminaron novenos y ven como tanto Zumaia como San Juan B le recortan diferencias en la lucha por eludir el play-off de salvación.

Por lo que respecta a la Liga ETE femenina, que esta mañana ha disputado su novena jornada también en Plentzia, el triunfo fue a parar a manos de Hibaika por delante de Donostiarra, líder de la competición. Deusto completó las tres primeras posiciones, con Kaiku y Lea Artibai en quinto y séptimo lugar.