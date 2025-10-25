El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La 'Jarrillera' portugaluja, tercera el curso pasado en la ARC 2, se dispone a realizar una ciaboga.

La ARC navega hacia un grupo único ante la progresiva disminución de traineras

Los clubes se han dado de plazo hasta finales de mes para decidir al respecto a la vista de la crítica situación del tercer escalón del banco fijo

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:32

El debate llevaba semanas en la calle, pero no ha sido hasta ayer que los clubes abrieron definitivamente el melón de una posible unificación de ... los dos grupos de la Liga ARC de traineras –Segunda División– ante la progresiva disminución del número de botes en liza las últimas campañas en la categoría más baja, la ARC 2. Las entidades que conforman la competición de plata mantuvieron una reunión informativa en Portugalete durante la matinal sabatina para tratar este asunto y la medida tiene serias oposibilidades de que finalmente se lleve a efecto.

