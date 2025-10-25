La ARC navega hacia un grupo único ante la progresiva disminución de traineras

El debate llevaba semanas en la calle, pero no ha sido hasta ayer que los clubes abrieron definitivamente el melón de una posible unificación de ... los dos grupos de la Liga ARC de traineras –Segunda División– ante la progresiva disminución del número de botes en liza las últimas campañas en la categoría más baja, la ARC 2. Las entidades que conforman la competición de plata mantuvieron una reunión informativa en Portugalete durante la matinal sabatina para tratar este asunto y la medida tiene serias oposibilidades de que finalmente se lleve a efecto.

La decisión definitiva en uno u otro sentido, no obstante, se adoptará en una asamblea que se celebrará a finales de mes o primeros de noviembre. De momento, la junta directiva de la Asociación de Remo del Cantábrico (ARC) remitirá en los próximos días a todas las entidades vinculadas un formulario dirigido a que «aporten propuestas» que puedan facilitar y promover la participación del mayor número de embarcaciones posibles en la ARC 2.

En 2024 ya dieron un primer paso en este sentido tratando de frenar la sangría con la puesta en marcha de la denominada categoría Open. Desde entonces, pueden competir traineras que no cumplan con la cortapisa de los canteranos aunque, eso sí, sin posibilidad de ascenso. Estos botes únicamente tienen la opción de luchar por las banderas. Eso facilitó en su momento la presencia de algunas traineras cántabras como Laredo, Santoña y Colindres que tenían dificultades para superar la premisa de los cupos, pero ha quedado claro que la medida no ha sido suficiente. La situación es realmente crítica. Los dos últimos veranos sólo ha habido siete y seis traineras, respectivamente, compitiendo en la ARC 2.

«No hay remeros para completar las embarcaciones», se lamentan desde muchas entidades y la presencia de las tripulaciones B de los clubes punteros también ha ido a menos de un tiempo a esta parte. Los números no engañan. Desde que en 2017, la categoría más baja del banco fijo alcanzó la cifra récord de 18 tripulaciones, la tendencia ha sido claramente descendente. A partir de 2022, siempre por debajo de la decena de botes.

Formato de competición

Y el panorama no tiene visos de mejorar. Al contrario, el horizonte aparece lleno de nubarrones. Entre otras cuestiones, por eso clubes como Urdaibai y Zierbena, cuando se aprobó el incremento del número de canteranos en la Eusko Label Liga, teniendo en cuenta la repercusión que ello tendría también en el resto de categorías, solicitaron, entre otras cuestiones, la elaboración de un plan estratégico del remo «antes de tomar decisiones de semejante calado».

En caso de que finalmente se lleve a cabo la unificación de ambos grupos de la ARC habría que articular un nuevo reglamento y definir el formato de competición dado que, tomando como referencia las cifras del verano pasado, serían 18 traineras en competición –12 de la ARC 1 y 6 de la ARC 2–. Entre las alternativas que se barajan se encuentran que los botes tengan fines de semana de descanso y que, a partir de una determinada fecha de agosto, sean solo los ocho primeros clasificados los que sigan adelante en la competición. La ARC apunta a un grupo único en 2026.