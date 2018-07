Ander Okamica, campeón de Euskadi de triatlón: «El apoyo de la gente es un plus de motivación» Ander Okamika, en el centro, tras ganar el título vasco. En detalle, las heridas que sufrió en el rostro. / E.C. El triatleta de Lekeitio conquista el título autonómico apenas tres meses después del grave accidente que sufrió entrenando IGOR BARCIA Viernes, 27 julio 2018, 09:21

El 1 de mayo, Ander Okamika (Lekeitio, 1993) se estrelló frontalmente contra un coche mientras entrenaba con su bicicleta por la complicada carretera de la costa entre Lekeitio y Ondarroa. El triatleta vizcaíno se salió de la trazada en una curva y tuvo la mala fortuna de encontrarse un coche de frente. Las consecuencias del grave accidente vaticinaban que la recuperación iba a ser lenta, pero en menos de tres meses, Okamika ha vuelto a lo alto de un podio al ganar el pasado fin de semana el Campeonato de Euskadi de triatlón que se celebró en Getxo.

- Supongo que muy satisfecho después de ser campeón de Euskadi apenas tres meses después de su grave accidente.

- Muy contento porque este año ha sido complicado, hasta el accidente todo fue bien, pero a partir de ahí cambió todo, casi me voy al otro barrio y luego tuve que afrontar una larga recuperación.

- ¿Cómo fue ese proceso?

- Primero estuve dos semanas sin hacer nada, luego empecé a caminar otras dos semanas y así progresivamente hasta que hace un mes me apunté al triatlón de Lekeitio, porque era el de casa, y luego ya el objetivo era competir bien en el de Euskadi y afrontar después el de España, a finales de agosto. Esta prueba me la tomé como preparación, pero a veces las cosas salen sin preparar tan a fondo.

- Volvamos a aquel día del accidente. Sucedió en un lugar que conoce perfectamente.

- Es una de mis zonas de entrenamiento, en la carretera de la costa suele haber menos tráfico y habré pasado cientos de veces por allí, me conozco todas las curvas. Pero a veces es cierto eso que dicen que la confianza da asco, y trasladándolo a este incidente así es, porque vas confiado, has pasado muchísimas veces y piensas que no va a venir nadie y de repente te encuentras encima de un coche, como fue mi caso. Además en primavera y verano la vegetación sube y pierdes visibilidad. Pero ahora cuando he vuelto a pasar no entiendo cómo no pude ver que venía el coche.

- Fue honesto al reconocer de inmediato que la culpa fue suya.

- Sí, desde el principio asumí mi culpa. Después del accidente poco me acuerdo, más lo que me cuentan mis amigos. Me dijeron que el chaval del coche estaba muy preocupado por el accidente, pero quería dejar claro que la culpa fue mía, porque ya sabes que están las redes sociales y la sensibilidad que existe con los ciclistas, pero ese día fue mi culpa. No le conocía, además creo que era la primera vez que pasaba por allí y menudo susto se llevó.

- ¿Una vez que salió del hospital, ya se marcó el reto de volver a competir cuanto antes?

- Sí, pero al salir del hospital me noté flojo y el reto era recuperar peso y fuerza. No me puse fechas, pero el objetivo era empezar a moverme. Primero paseos, luego gimnasio y bici estática, el primer mes tuve mucho dolor lumbar y tuve que recuperar para empezar a correr y a andar en bici. Todo fue progresivo.

- Pero se apuntó al triatlón de Lekeitio...

- No podía faltar, no estaba en mi mejor forma pero sí para participar en el de casa. Al final mucha gente me apoyó después del accidente y les agradezco mucho, y fue una forma de hacerlo, y que vieran ellos que iba superando el problema.

- ¿Ha vuelto a pasar por el lugar del accidente?

- Sí, sigo pasando por allí. El primer día fui andando, un paseo a cuatro o cinco kilómetros de casa y bueno, un poco de escalofrío sí me dio, pero luego ya he pasado más de diez veces por allá en la bicicleta y está asumido, ya no se piensa.

- ¿Cómo se sintió al volver a triunfar la pasada semana?

- En la carrera tienes la incertidumbre de cómo rendirás después de meses sin competir a tope. La natación no fue la mejor pero la bici puse mi ritmo y hacia adelante. En carrera te olvidas de todo, te concentras y ya está. Campeón de Euskadi y muy contento, me da bastantes fuerzas para seguir entrenando en verano y llegar al objetivo de agosto.

- ¿Le han quedado secuelas del golpe?

- Bueno, al ser en la cara tengo cicatrices que debo cuidar por el tema del sol, tengo que darme crema. Y en la mandíbula una parte de la boca no la siento, me han dicho que recuperaré la sensibilidad entre ocho meses y un año, es lento y tengo que hacer ejercicios de recuperación. Estuve un mes sin poder nadar, por el tema de las heridas. Me operaron el 1 de mayo y fui el 28 al hospital y me dijeron que ya podía empezar. Ellos fueron los que me dieron el visto bueno.

- Imagino que una de las mejores lecturas que hace de este contratiempo es el apoyo recibido.

- Sí, la verdad que estoy muy contento. Te das cuenta de cuanta gente te apoya y se preocupa por tí. No sabía ni como agradecerlo, pero es algo que me hace muy feliz. Agradezco mucho este apoyo para seguir adelante. Es un plus de motivación.