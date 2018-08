El alpinista Roberto Rodrigo se encuentra «estable» tras su grave accidente de helicóptero en Tayikistán Roberto Rodrigo, junto a su mujer en una expedición anterior. / E. c. La Diputación, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Barakaldo se coordinan para trasladar a su mujer con el objetivo de que pueda estar cerca de su marido SILVIA OSORIO Miércoles, 15 agosto 2018, 01:34

La familia de Roberto Rodrigo, el alpinista baracaldés rescatado con vida tras estrellarse el pasado domingo un helicóptero que sobrevolaba la cordillera del Palmir, en Tayikistán, vive horas de gran incertidumbre. El experimentado montañero, con media docena de 'ochomiles' en su mochila y que ha vuelto a estar al borde de la muerte -en 2011 sufrió la amputación de 18 dedos en el Lhotse (8.516 metros)-, permanece hospitalizado en Dusambé, la capital del país asiático. Se encuentra «estable», aunque su pronóstico es «reservado».

La Embajada Española en Astana (Kazajistán) es la que está suministrando la información sobre el estado de 'Rober' a su familia, que aún no ha podido contactar con él y no conoce más detalles sobre las lesiones sufridas en el accidente, en el que fallecieron cinco personas, tres alpinistas rusos y dos miembros de la tripulación naturales del país asiático. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmaron a este diario que el deportista está recibiendo la pertinente «atención médica y consular» por parte del cónsul honorario en Tayikistán, que es quien a su vez informa a la Embajada Española en Astana al no existir este organismo en el país en el que sucedió el trágico suceso.

Está situación mantiene con el corazón en un puño a su esposa Isabel, que ayer no tuvo fuerzas para atender a los medios y para quien se está intentando gestionar, por parte del Ayuntamiento fabril, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno vasco, el traslado hasta Dusambé con el objetivo de poder estar cerca de su marido y «tener una información mucho más directa», confirmaron fuentes municipales.

El helicóptero, un Mi-8, sufrió un brutal choque cuando transportaba a un grupo de alpinistas desde el pico Ismail Samani, uno de los más altos del mundo, con 7.495 metros. El también llamado Pico Comunista era un objetivo desde hacía tiempo para 'Rober', pues era el único que le faltaba por coronar y completar el proyecto 'Leopardo de las Nieves', un reto que consiste en alcanzar las cinco cumbres más elevadas de la antigua URSS.

El deportista baracaldés era el único español que se encontraba en el aparato siniestrado, pero a la expedición acudió con dos alpinistas y buenos amigos, los leoneses David Rojo y David Puente, a quien Roberto llama cariñosamente los 'Davices de León'.

«Regresar a casa»

El primero confirmó en un grupo de Facebook que 'Rober', que llegó a alcanzar la cima del ansiado Pico Comunista, se encuentra en la «UCI». Según explicó, el montañero fabril se disponía a abandonar la zona para regresar a casa mientras que él y el otro acompañante se iban a quedar unos días más para ascender al pico Korhenevskaya. «Lo hablado fue que 'Rober' tomase el helicóptero comercial del día 12 a las 16.17 horas. El tiempo era muy malo, pero el helicóptero decidió salir», reveló. Además, el alpinista castellano-leonés da detalles del accidente que aún están por confirmar por parte de las autoridades locales. Rojo señala que al poco de salir parece ser que el aparato «no pudo remontar una montaña y viró hacia un glaciar realizando un aterrizaje forzoso».

Los dos compañeros se enteraron del siniestro por la noche, momento desde el cual tratan de recabar toda la información posible sobre el estado de su compañero de expedición. Ayer emprendieron rumbo hacia Dusambé.

Roberto tenía desde hace tiempo una gran ilusión por este nuevo reto, una aventura que iba a compartir con su mujer, a la que conoció hace 16 años en la montaña y con la que se casó el año pasado. Sin embargo, una lesión de su esposa en un entrenamiento truncó los planes. En una reciente publicación en su perfil de Facebook, con fecha del 24 de julio, el baracaldés anunciaba a sus amigos y seguidores su nueva travesía por la cordillera del Pamir, pero lamentaba que 'Isa' en esta ocasión no pudiera acompañarle. Quince días antes del viaje, se rompió el ligamento cruzado anterior. «Habíamos soñado muchas veces con llegar juntos por la arista que lleva a la cumbre del Pico Comunismo para así ayudarme a acabar el 'Leopardo de Las Nieves'. Se me ha caído el cielo encima».

Fue un mazazo para la pareja. Desde que se conocieron, han sido uña y carne, en su hogar y en la montaña. Un apoyo constante a las duras y a las maduras. 'Isa' también vivió la terrible experiencia en el Lhotse. La vida de ambos estuvo en riesgo tras un complicado descenso en el que sufrieron congelaciones muy graves: él perdió las primeras falanges de 18 dedos, y ella de 3. «Hemos pasado por muchísimas situaciones: hambre, sed, frío, risas, madrugones, calor, alegrías, tormentas, amaneceres, paisajes de ensueño, cansancio, lloros, relax, triunfos y alguna derrota que nos ha ayudado a estar más unido y más compenetrados», relataba Roberto, un hombre que no ha cesado en su empeño de vencer a la adversidad.

En su 'post' deseaba a su esposa una pronta recuperación. «Ojalá te recuperes y dentro de un año soñemos con otra aventura juntos». La vida les ha dado de nuevo un vuelco y ahora es ella quien desea con todas sus fuerzas que ese momento llegue cuanto antes.