El Ajedrez Sestao pidió a jugadores de Israel que no participaran en su gran torneo

El Club Ajedrez Sestao, organizador del torneo Open Basque Country programado del 12 al 18 de septiembre en esta localidad de la Margen Izquierda, pidió ... a jugadores de Israel que no participaran en su gran torneo. Por ello, expresó «más firme condena al genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza. Queremos alzar la voz para rechazar los crímenes cometidos contra la población civil palestina en la Franja y los ataques indiscriminados por parte del ejército israelí».

En esta línea, el Sestao explica las medidas tomadas ante esta crisis humanitaria ante la inminente celebración de su competición internacional. «Como muestra de rechazo a esa conculcación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel, invitamos a los ajedrecistas de ese país en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE (Federación Internacional)». El mismo comunicado especifica que al tratarse de un encuentro de categoría open, no se puede impedir participar a ningún jugador con licencia.

Todos los jugadores israelíes rechazaron ambas propuestas y competirán en el torneo que reunirá a 250 ajedrecistas de 33 países. Además, el Sestao agrega que «la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez fue contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE». Como alternativa, el club vizcaíno ha decidido que no habrá banderas en las mesas que acogerán las partidas en el frontón municipal de Las Llanas y únicamente ondearán las de las comunidades autónomas representadas y una bandera de Palestina «como humilde expresión de solidaridad del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao».

Repercusiones

En el caso de que se incumpliese la normativa internacional, el Sestao recuerda que generaría importantes consecuencias. El club afirma que el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y «prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados. La posible cancelación pondría incluso en serio peligro la continuidad del Club Ajedrez Sestao, una entidad de referencia a nivel nacional con más de cuatro décadas de historia».