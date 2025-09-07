El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación de la cuadragésima edición del Open Basque Country en Sestao. E, C.

El Ajedrez Sestao pidió a jugadores de Israel que no participaran en su gran torneo

También les invitó a que se presentaran bajo la bandera de la Federación Internacional, pero rechazaron ambas propuestas. El club no puede impedir el concurso de competidores con licencia

José Félix Cachorro

Bilbao

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:57

El Club Ajedrez Sestao, organizador del torneo Open Basque Country programado del 12 al 18 de septiembre en esta localidad de la Margen Izquierda, pidió ... a jugadores de Israel que no participaran en su gran torneo. Por ello, expresó «más firme condena al genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza. Queremos alzar la voz para rechazar los crímenes cometidos contra la población civil palestina en la Franja y los ataques indiscriminados por parte del ejército israelí».

