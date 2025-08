Aitana Rodrigo es de oro

Una competidora extraordinaria siempre aparece en los grandes momentos. Y Aitana Rodrigo acostumbra a volar cuando hay títulos y medallas en juego. Pero lo de ... esta noche en Tarragona, en el campeonato de España de atletismo, ha sido una hazaña histórica. Ganar a Maribel Pérez, la reina de la velocidad española, solo está al alcance de las muy elegidas y Aitana lo ha conseguido con una final de 100 metros perfecta donde no ha dado opción a sus rivales. La de Galdakao, en el mejor momento de su carrera deportiva, ha roto además el viejo registro de su paisana Cristina Castro, vigente desde hace 33 años con 11.36 y que Aitana rebajó a 11.30. En apenas un mes enlaza dos grandes registros, después de borrar también de las listas a otra grande como Blanca Lacambra en los 200 metros tras marcar 23.21.

Rodrigo ya se había mostrado muy fuerte en semifinales, igualó el registro de su paisana de Galdakao para ser segunda y presentar sus credenciales a todo en la final de los 100 metros. En la final, por la calle cuatro, su papel a priori era escoltar a Maribel Pérez, pero su buena salida la colocó a la par y a partir de los 50 metros, Aitana se creció a la par que sus rivales empequeñecieron hasta cruzar la meta con una marca sensacional y un título que hace justicia al esfuerzo de la vizcaína por volver a su mejor nivel tras dos años de muchos problemas físicos.

En declaraciones a este periódico tras convertirse semanas atrás en plusmarquista de Euskadi de 200 metros, Aitana explicaba que el reto principal de esta temporada era recuperar el terreno perdido después de dos largos años de lesiones y contratiempos que la alejaron de la élite de la velocidad e incluso amenazaron con su futuro en las pistas de atletismo. «Han sido dos años muy complicados, de no encontrar la salida primero y después de mucho trabajo para recuperarme», admite.

Después de ser campeona de España absoluta de 60 metros en pista cubierta (2020) y de consolidarse como una de las principales referencias de 100 y 200 metros en categoría absoluta y sub'23, la velocista del Atlético San Sebastián se marchó a Estados Unidos para completar sus estudios y allí comenzaron sus problemas. «Un día me quedé paralizada en la silla, era una ciática tremenda«, que a partir de ahí le trajo serios problemas. «Cuando lo pude solucionar y ya de vuelta a San Sebastián comencé a tener muchos problemas físicos, se me rompía el isquio cada vez que forzaba, hasta que dimos con la solución», un problema discal que derivaba en un pinzamiento del nervio ciático y a su vez en esas roturas musculares que estuvieron a punto de dejar a Aitana fuera del atletismo. «Estuve unos meses con dudas, pero me di cuenta que el atletismo es lo que me gusta. Que disfruto cuando voy a entrenar e invertir mi tiempo con mi grupo de entrenamiento».

Después de un largo tiempo de «recolocación» de piezas -«había perdido toda la musculatura», apunta-, Aitana Rodrigo volvió a disfrutar de la competición este invierno. «Decidimos correr todos los fines de semana porque tenía que reencontrar mis sensaciones y mi ritmo de carrera. Aun así, fue capaz de ser tercera en el Nacional de 200 metros. El sábado dio un paso más al dejar atrás a Blanca Lacambra. »Y todavía siento que estoy volviendo. No estoy al 100%, pero sí más motivada que nunca« para volar de nuevo.

Y esta noche ha demostrado esa motivación con una victoria para el recuerdo. Aitana está de vuelta, es campeona de España y quiere más. Habrá que ver cómo recupera del esfuerzo, pero su estado de forma es tal que puede soñar con otra medalla en los 200 metros.

En la primera jornada del campeonato de España brillaron dos de los principales atletas nacionales del momento. Dani Arce tuvo una comodísima victoria en los 3.000 metros obstáculos, mientras que Marta García tampoco tuvo problemas en los 5.000 metros. En salto de longitud femenino, disputadísima final donde Fatima Diame superó a Irati Mitxelena.