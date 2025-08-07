Aitana Rodrigo y Markel Fernández, más cerca del Mundial de Tokio

Aitana Rodrigo y Markel Fernández se concentrarán con la selección española para buscar un puesto en los relevos del campeonato del mundo de Tokio que ... se celebrará del 13 al 21 de septiembre. La Federación Española de Atletismo ha dado a conocer la lista de atletas que se concentrarán del 17 al 24 de agosto en San Cugat (Barcelona) y en ella aparecen los dos velocistas vizcaínos.

En el caso de Aitana Rodrigo, su presencia se daba por hecha después de su espectacular rendimiento en el pasado campeonato de España, donde se llevó el título nacional de 100 metros con 10,30, nuevo récord de Euskadi, y fue quinta en 200 metros después de acusar el cansancio de tener que hacer seis carreras en tres días. La velocista de Galdakao aparece en la lista junto a Jael Bestué, campeona de España de 200 metros, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Maribel Pérez y Paula Sevilla, campeona de España de 400 metros.

Markel Fernández, por su parte, está citado junto a otros dos compañeros para preparar el relevo mixto 4x400, pero antes tendrá un reto trascendental de cara al Mundial de Tokio. La RFEA ha decidido presentar al relevo largo masculino el día 16 en el Silesia Kamila Skolimowska Memorial, prueba encuadrada en la Diamond League con el objetivo de lograr la marca que le permita entrar entre los 16 países que optan a entrar en el próximo Mundial.

Junto a Markel Fernández viajarán a Polonia Bernat Erta, campeón de España de 400 metros, David García Zurita, Nicolás Campos y Julio Arenas, todos ellos con marcas por debajo de los 46 segundos esta temporada. El reto es complicado porque el cuarteto español tendrá que batir de largo el récord nacional de 3:00.54 que lograra en el Europeo de Múnich en 2022. La marca de referencia en estos momentos y que cierra el cupo de 16 países clasificados para la cita de Tokio es la de Zambia con 2:59.12.

La mejor marca española de 2025 la posee el cuarteto sub'23 que logró el oro y el récord europeo en el Europeo de la categoría celebrado en Bergen con 3:02.02 y en el que también estaba presente Markel Fernández. La última participación española en un Mundial en esta prueba de 4x400m hombres fue hace seis en la edición de Doha 2019.