Aitana Rodrigo, a la izquierda, celebra su victoria en los 100 metros del campeonato de España. RFEA

Aitana Rodrigo y Markel Fernández, más cerca del Mundial de Tokio

Los dos velocistas estarán en la concentración de relevos de la selección española para preparar la gran cita atlética de septiembre

Igor Barcia

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:22

Aitana Rodrigo y Markel Fernández se concentrarán con la selección española para buscar un puesto en los relevos del campeonato del mundo de Tokio que ... se celebrará del 13 al 21 de septiembre. La Federación Española de Atletismo ha dado a conocer la lista de atletas que se concentrarán del 17 al 24 de agosto en San Cugat (Barcelona) y en ella aparecen los dos velocistas vizcaínos.

