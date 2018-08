EL CORREO con Jon Rahm en el PGA Adrián Otaegui: «No me impresiona cruzarme con nadie en el vestuario» Adrián Otaegui posa ante su taquilla en el vestuario de jugadores de Bellerive CC. / J. M. CORTIZAS Es el tercer mosquetero vasco que debuta en un 'Major' y se lo toma casi como un torneo más. Así vive las horas previas a su estreno en el PGA JOSÉ MANUEL CORTIZAS Jueves, 9 agosto 2018, 00:21

Son las siete de la mañana y en Bellerive hay actividad desde casi una hora antes. Ha amanecido despejado, con 26 grados y una humedad irrespirable, y toca seguir descubriendo los secretos de un campo que quedará grabado a fuego en las entrañas de Adrián Otaegui. Porque es aquí donde hoy a las 20.43 (horario español) descerrajará en el tee del 1 el golpe que le hará debutar en un 'Major' junto a Brendan Steele y Kevin Na, compañeros de partido y testigos de la alternativa. El jugador donostiarra atiende a EL CORREO en el vestuario de jugadores ante la taquilla que luce su nombre. Está tranquilo, cordial como siempre, y parece buen momento para ponernos al día en una fecha tan especial

- Le gusta relativizar las cosas, pero aquí no está cualquiera.

- Estoy muy contento de estar aquí, claro. Es vivir una experiencia nueva para mí. Desde que he llegado me gusta todo lo que veo.

- ¿En qué se nota que es un 'Major'?

- Bueno, a nivel de jugadores a muchos ya les conozco de antes. Y es algo que tampoco me afecta, no me impresiona cruzarme con uno u otro en el vestuario. A Tiger le he visto muchas veces antes. Sí te llama la atención la cantidad de gente que hay en el campo desde el lunes viendo las vueltas de entrenamiento, cómo viven los americanos el golf. Nada más llegar el domingo al coche enciendo la radio y suena la emisora del PGA Tour. Me han dicho que la tienda es una barbaridad.

- Hombre, les brindan trato de estrellas, no hay más que verlo.

- Sí, llegas al aeropuerto y te dan un coche, te lo hacen todo muy fácil. Tienes una plaza de parking personalizada. Son detalles, chorradas que no te cambian la vida pero significan que al jugador le tratan infinitamente bien. Todo son facilidades, todo a lo grande.

- Llama la atención que se muestre tan frío ante un evento así y lo catalogue como un paso más.

- Es que lo es. Es algo nuevo para mí y a la vez supone un pasito más en mi camino, que es largo y queda mucho por recorrer. Es ilusionante.

- ¿Ese camino conduce a estar aquí de continuo?

- Sí. Me queda muchísima carrera, espero. Me gustaría estar a menudo en el Circuito Americano, disputar estos 'Majors'. Para eso hay que seguir subiendo en el ranking mundial, meterte en el Top 50 y con invitaciones sacar la tarjeta. Tengo que seguir evolucionando y sacar buenos resultados.

- El año pasado me decía en el Open de Francia que creía haber dado con la tecla y efectivamente hubo una inflexión en su mejoría.

- Sí. Desde entonces he estado trabajando en la misma línea, las mismas cosas, centrado.

- El Adrián que no aún no era 'pirata', de niño, ¿con qué soñaba?

- Ser el mejor jugador del mundo. Desde pequeño en la familia me han ayudado, sobre todo mi padre se ha roto la cabeza intentando buscar las mejores cosas para mí. Jugar y ganar 'Majors', Ryder Cup. Esos eran mis sueños. Siempre he tenido claro que quería dedicarme al golf.

- Llegado a este punto, ¿le parece más difícil lo recorrido o lo que le espera?

- Era más difícil, impensable, llegar hasta aquí. Cuando te formas como chaval son años en los que pueden pasar muchas cosas. Ahora, con veinticinco y la trayectoria que llevo, jugando el PGA, se puede decir que voy bien encarrilado.

Sin sacrificios

- ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que ha tenido que hacer?

- No he tenido la misma vida que mis amigos, pero no lo considero un sacrificio porque no me ha costado. He dejado de hacer muchas cosas. Tenía mis torneos y faltaba muchísimo al colegio, cuando volvía tenía que recuperarlo todo. Sacaba buenas notas, pero costaba muchísimo, no tenía tiempo para nada. Hay muchas cosas del ocio de un chaval de quince a veinte años que no he hecho, pero no lo considero un sacrificio porque hacía lo que me gustaba.

- Ha ido a Anoeta menos de lo que quisiera.

- No te creas. De pequeño no era muy futbolero. Me gustaba, pero no era de ver todos los partidos. Ahora me gusta más porque tengo amigos relacionados con la Real y cuando puedo aprovecho para ir.

- Cuando se quita el uniforme de trabajo aparece otro Adrián. Por ejemplo uno que compone y graba canciones.

- Desde siempre me ha gustado cantar. De pequeño íbamos en el coche y me sabía todas las canciones. Tengo esa facilidad, escucho una canción dos veces y ya la recuerdo. Para otras cosas mi memoria es malísima...

- Espero que no para memorizar los hoyos.

- No, los campos de golf se me dan muy bien. Pero nombres de gente que he visto por primera vez,malísimo. Pero canciones, dos veces y me la sé. También de pequeño me sabía todas las marcas de los coches. Y en un campo jugando una vez ya me acuerdo muy bien de los hoyos.

- ¿Su vena de compositor tendrá continuidad?

- Sí, aunque este último año no he hecho nada. No es algo a lo que me obligue,lo hago porque me gusta. Seguro que si me da la vena habrá más canciones.

- Algunos de los vídeos que sube a las redes sociales pasarían más de un casting.

- Los grabo para divertirme yo. Mis amigos me conocen y saben lo payaso que soy a veces. Me gusta pasarlo bien. Puedes ser en el campo el más metódico, que lo soy, y luego divertirte como el que más. Lo que tengo claro es que todo lo que hago en la vida procuro hacerlo bien. El otro día me entrevistaron en Escocia mientras jugaba unos hoyos y cuando había que darle a la bola me decían que nadie se lo toma tan en serio. Joder, si me has dicho que vamos a dar unas bolas quiero tomármelo en serio.

- Otaegui, el tercer mosquetero vasco que llega a un 'Grande..

- En Euskadi es más difícil porque el golf no tiene la tradición de otros deportes. Estoy muy orgulloso.

- Y cuando llegue la hora de la verdad estará ahí, en el campo con su caddie y una bolsa con catorce palos. Aquí no hay trampa ni cartón.

- Al final estás solo. Es lo bonito del golf, lo abierto que es. En tenis el número 1 del mundo gana el 90 por ciento d los partidos. En golf eso es impensable. Aquí estás solo con el palo, la bola y el caddie y contra quien tienes que competir es contigo mismo.

- Tiene dos peñas.

- Parezco de Bilbao, a lo grande (ríe). Irán de la mano y en breve se abrirá su web. La primera surgió el año pasado en Donosti con mis amigos cuando gané mi primer torneo. Se enteraron los de Dubái y no quisieron ser menos.

Inconformista

- ¿Por qué en Dubái?

- Vivo allí,soy residente. Paso allí todo el invierno. Es idóneo para entrenar, los campos en invierno están muy bien, el clima es perfecto y jugamos entre enero y marzo muchos torneos allí, entre Oriente Medio, Asia y Sudáfrica y a la hora de volar estás ya a mitad de camino.

- Aquello parece un parque temático, de cartón piedra.

- Sí, es todo artificial, no hay historia. Pero mi vida allí está muy programada. Entreno por la mañana, descanso y por la tarde gimnasio. Cada vez conozco más gente y hago amigos, pero es una vida bastante tranquila.

- Rematemos con el PGA. ¿Qué le parece Bellerive, el campo?

- Me ha gustado porque es muy variado. Tiene hoyos cortos para colocar desde el tee y luego te queda un golpe corto y luego te encuentras el siguiente con un hoyo muy largo de driver y madera 5 en un par 4. Ha llovido bastante, el campo está blando,la bola bota y para y eso te permite atacar bastantes banderas con un palo medio. Eso le beneficia mucho al pegador porque en la calle la pelota bota y no rueda. Ahora voy a jugar los nueves segundos hoyos que me faltan y luego a preparar la estrategia.

- ¿Un resultado que le satisfaga?

- No me conformo con nada. Quiero aprender, tener una buena semana. De clasificación no pienso. Ganar en golf no siempre es quedar primero. Puede ser estar satisfecho con lo que has hecho. Me gustaría un Top 10, pero priorizo a cómo me sienta en el campo y si he dominado todas las partes del juego.

- ¿Nervios?

- Puede que en algún momento sienta algo, pero los nervios son buenos y seguro que se pasarán rápido.