Aferdi celebra el triunfo al cruzar la línea de meta. Maika Salguero

Abderrahmane Aferdi e Irene Pelayo desafían a la lluvia y se coronan en la 'Santurce a Bilbao'

Unos 3.000 corredores han desafiado al mal tiempo para completar la clásica prueba de 15 kilómetros

Igor Barcia

Igor Barcia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Abderrahmane Aferdi e Irene Pelayo se han coronado en una edición de la clásica Santurce a Bilbao marcada por el mal tiempo. El atleta marroquí del club Núñez Run ha cruzado la línea de meta junto al Guggenheim parando el cronómetro en 42 minutos y 44 segundos, mientras que la cántabra (Independiente) lo ha hecho en 50 minutos y 37 segundos. El pódium de esta carrera de 15 kilómetros, patrocinada por EL CORREO, lo han completado Kelvine Kipto y Peter Kariuki, en categoría masculina, y Lidia Campo y Odile Nintije en la prueba femenina.

Esta prueba internacional celebra su 37 edición con una participación que vuelve a ser masiva. Unos 3.000 corredores han tomado la línea de salida a las 11:00 desde el Polideportivo del municipio santurtziarra. Unas cifras similares a las del año pasado, que se han disparado en comparación a ediciones anteriores. La gran novedad de esta edición es que el circuito termina en el Museo Guggenheim, donde quedarán todas las marcas registradas y homologadas en un circuito cuya distancia se ha redondeado a los 15 kilómetros.

