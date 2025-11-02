El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Competición de Karate celebrada en Euskadi el año pasado. Blanca Castillo

371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate

Anulan la candidatura electoral de los críticos por falta de paridad cuando la plancha se componía de cuatro mujeres y tres hombres

Josu García

Josu García

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

La Federación Vizcaína de Karate sigue sumida en una guerra intestina sin cuartel entre el actual presidente, Andoni López, que lleva tres décadas al frente ... de la institución, y un sector crítico que le acusa de irregularidades y de tener clubes fantasma (sin actividad) a su disposición para perpetuarse en el cargo. El conflicto se arrastra desde el pasado mes de abril, pero se ha enfangado aún más en los últimos días con decisiones «surrealistas», recursos ante los tribunales y un ambiente enrarecido que ha salpicado ya al deporte escolar. Así, el número de chavales inscritos en el plan financiado y auspiciado por la Diputación ha pasado de 722 de la pasada campaña a 351 para este curso.

