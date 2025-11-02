371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate

La Federación Vizcaína de Karate sigue sumida en una guerra intestina sin cuartel entre el actual presidente, Andoni López, que lleva tres décadas al frente ... de la institución, y un sector crítico que le acusa de irregularidades y de tener clubes fantasma (sin actividad) a su disposición para perpetuarse en el cargo. El conflicto se arrastra desde el pasado mes de abril, pero se ha enfangado aún más en los últimos días con decisiones «surrealistas», recursos ante los tribunales y un ambiente enrarecido que ha salpicado ya al deporte escolar. Así, el número de chavales inscritos en el plan financiado y auspiciado por la Diputación ha pasado de 722 de la pasada campaña a 351 para este curso.

Algunos clubes enfrentados al actual presidente han recomendado a sus asociados que no acudan a ninguna actividad hasta que se resuelva la situación. De hecho, la institución foral ha registrado solo 11 colectivos participantes este año, cuando en el curso 2024-2025 hubo 19. Y en 2023-2024 habían sido 734 los chavales apuntados. Nadie duda en el seno del mundo del karate vizcaíno de que este bajón está motivado por la pelea a muerte que se está dando en la federación. La Diputación pide cautela por ahora con estos datos porque, aunque el deporte escolar ya ha echado a rodar, el plazo para inscribir a los niños seguirá abierto hasta principios de diciembre.

Todo comenzó la pasada primavera. Un total de 13 clubes denunciaron que los comicios a la presidencia acumulaban un retraso enorme y criticaron públicamente el bloqueo del proceso por parte de la Junta Directiva. El asunto llegó a las Juntas Generales, donde Bildu preguntó a la diputada de Cultura sobre este asunto.Finalmente, la carrera electoral echó a rodar a finales de este verano. Pero el proceso ha finalizado de manera abrupta, sin que haya habido ni siquiera votaciones. La Junta Electoral ha proclamado de nuevo a López como presidente al anular la otra candidatura, la del sector crítico.

¿El motivo? La plancha, según los encargados de velar por la limpieza del proceso, no respeta la paridad fijada en los estatutos de la propia federación. Lo más llamativo de todo es que si uno observa la lista encabezada por José Luis Cubería se da cuenta de que los 7 candidatos hay 4 mujeres y 3 hombres.

Es más, son 5 titulares (3 mujeres y 2 hombres) y 2 reservas (1 mujer y 1 hombre). Entonces, ¿por qué se ha anulado, aún cuando parece que cumple con creces la Ley de Igualdad? La Junta Electoral se remite al artículo 26.5 de su propio reglamento electoral, en el que se pide que si concurre más de una persona por cada estamento (jueces, deportistas, técnicos...), en ese subgrupo también debe haber paridad. En el caso de los críticos, han integrado la plancha dos técnicos (2 hombres) y dos deportistas (2 mujeres). Es decir, para respetar este precepto autoimpuesto, según esta farragosa norma, deberían haber ido uno y uno, en cada estamento.

Proclamación del actual presidente

Fuentes del equipo de Cubería afirman que el proceso está manipulado y que la impugnación por cuestiones de paridad es «una maniobra surrealista» para tirar abajo su plancha y proclamar a López de forma directa. Apuntan que se ha tumbado una lista con más mujeres que hombres y que en caso de haber fallado los titulares, al llevar suplentes del mismo sexo, el resultado habría sido idéntico y totalmente igualitario. Es más, apuntan que llevar a dos personas del mismo sexo en un mismo subgrupo (una como titular y otra como suplente) permite que, ante una renuncia, no se rompa la paridad dentro de los cinco miembros de la Junta Directiva resultante.

Estas fuentes insisten en que lo llamativo es que se haya anulado su candidatura cuando el protagonismo de la mujer es mayor que en la plancha de López (que ha sido admitida como la única válida) y que lleva cinco hombres y cuatro mujeres.

El caso está ya en manos del Tribunal de Justicia Deportiva, que deberá pronunciarse sobre la impugnación de la candidatura electoral que llevaba más mujeres que hombres y que ha sido tumbado por una supuesto norma para fomentar la paridad.