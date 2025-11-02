Martín Fiz, más de 8 vueltas al mundo sin parar de correr

Josemi Benítez Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

Un día cualquiera en la vida de Martín Fiz comienza con las rutinas de muchos abuelos, como la de llevar a su nieta de cuatro años al colegio. Y la jornada termina con un vino con Ana, su mujer, antes de recogerse pronto en casa. Pero hay un detalle que hace que sus días sean diferentes a los de otros abuelos. Martín corre, y corre mucho. Mientras la mayoría de personas de su generación están más preocupadas por la artrosis o la hipertensión, los problemas del vitoriano son otros. Su cabeza está ocupada en seguir fortaleciendo el tobillo después de sufrir el edema en el astrágalo el año pasado y que no le deja entrenar con la exigencia que a él le gustaría.

Y es que a sus casi 63 años es el mejor atleta del mundo en maratón y media maratón de su categoría. Y es que a sus casi 63 años es el mejor atleta del mundo en maratón y media maratón de su categoría. Y es que a sus casi 63 años es el mejor atleta del mundo en maratón y media maratón de su categoría. Y es que a sus casi 63 años es el mejor atleta del mundo en maratón y media maratón de su categoría.

Martín vive el atletismo con la misma disciplina, entrega y pasión que cuando se proclamó campeón mundial de maratón en Goteborg (1995) con 32 años. En los años noventa llevó a España a lo más alto con este triunfo, con el europeo en Helsinki (1994) y con el doble diploma olímpico en Atlanta 96 y Sídney 2000. En 1997 recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes junto a sus compañeros de equipo. Pero lo que distingue a Fiz no es solo su pasado, sino su capacidad para reinventarse y de plantearse nuevos retos, ahora en categoría Máster.

Además de ejercer de abuelo, pasa todo el tiempo que puede con los suyos. Gran parte de esta preparación para Valencia la ha hecho con su hijo Álex, sobre todo las tiradas largas del fin de semana.

«Tengo la gran suerte de que sigo viviendo del deporte. Viajo mucho, tengo actos todas las semanas, galas, patrocinadores, presentación de carreras… aunque si son dentro de la península procuro llegar a casa a dormir». Además, escribe en la revista Corredor, lleva sus redes sociales y los martes y jueves sale a correr con los grupos de entrenamiento de Runningfiz, la tienda de atletismo que lleva con Marc y Ana. Entrenan a más de 300 corredores. El vitoriano sigue con el mismo peso que hace 30 años y con las mismas 38 pulsaciones, con la diferencia de que antes llegaba a los 190 latidos por minuto con facilidad y ahora no pasa de los 170. «Donde más noto el cambio es en que necesito mucho más tiempo de recuperación, que corro menos kilómetros y que tengo que hacer más ejercicios de fuerza. Además voy al masajista semanalmente y me hago revisiones médicas cada seis meses».

En esta segunda vida deportiva Martín Fiz ha logrado, entre otros éxitos, el récord del mundo de 10k en mayores de 55 años (31:36) o el de maratón en París 2019 con 2:27:45.

GANADOR DE LAS ‘SIX MAJORS’ En 2018, alcanzó la gesta de ser el primer atleta del mundo en ganar los Six Majors —las seis maratones más prestigiosas del mundo (Londres, Nueva York, Tokio, Boston, Berlín y Chicago)— en la categoría máster de mayores de 55 años. TIEMPOS 2h 28:29 Tokio 2h 30:57 Boston 2h 37:22 Londres 2h 26:32 Berlín 2h 28:09 Chicago 2h 34:33 Nueva York GANADOR DE LAS ‘SUPERHALFS’ Para agrandar aún más su leyenda el pasado domingo 26 de octubre se llevó el triunfo en el circuito de las 'Superhalfs' compuesta por las 6 medias maratones más emblemáticas de Europa. La victoria en la carrera de Valencia era la sexta en esta categoría de entre 60 y 64 años, tras coronarse en las citas de Copenhague, Lisboa y Cardiff en 2023, imponerse en Praga y Berlín en 2024. 62 años y 9 meses 3 de marzo de 1963 Vitoria (España) Altura: 1,69 m Peso: 53 kg El circuito de las ‘SuperHalfs’ reunían este año a 162.500 corredores de todo el mundo. El vitoriano completó la carrera con un tiempo total de 1 hora, 16 minutos y 11 segundos, aventajando en más de seis minutos a su perseguidor. Un corredor medio de la categoría 60-64 años En Valencia, el atleta que quedó justo en mitad de la clasificación hizo 2 horas 01 minutos. 45 minutos más que Fiz. Los segundos clasificados en estas carreras llegaron a varios minutos de distancia del vitoriano. a 9:43 de Fiz 5:58 9:29 8:01 4:29 6:14 Martín Fiz ganó todas las carreras. Lisboa 1h 14:25 Copenhague 1h 15:20 Cardiff 1h 14:45 Praga 1h 15:26 Berlín 1h 15:45 Valencia 1h 16:11 El tiempo medio de corredores de 20-30 años a nivel mundial en la distancia de media maratón es de 1 hora y 43 y de 4 horas y 29 minutos en maratón. El tiempo medio de corredores mayores de 60 años, como Fiz es de 2 horas y 02 minutos en media maratón y de 4 horas y 51 minutos en la distancia reina. Martín ronda 1 hora y 14 minutos en media maratón 3:35 el kilómetro Esos 18 km/hora es un ritmo normal para un ciclista urbano, pero durante 21 kilómetros. PREPARACIÓN PARA LAS ‘SUPERHALFS’ Del 26 de Julio al 26 de octubre 90 días / 975 KM. Tirada más larga = 18 Km. Km. + rápido = 3’17” Km. + lento = 6’03” Entrenamientos + exigentes Calentar + 15 km a ritmo de 3’44”/km. Calentar + 20 X 400 recuperando 1’ lento. Ritmo 1’22”/400. Calentar + 8 X 1000 recuperando 1’45” al trote. Ritmo medio series 3’26”. Calentar + 2 X 6 km. recuperando 500 m lento. Ritmo 1ª 3’44”/km - 2ª 3’38”/km Sesiones de Fisioterapia: una por semana Fiz empezó a correr con 12 años en el colegio Miguel de Unamuno y no ha parado en cincuenta años. Estos son algunos de sus estratosféricos datos. Martín ronda 1 hora y 14 minutos en media maratón «Parece que como soy Martín Fiz es fácil, pero a mis 62 años correr a un ritmo de 3:35 minutos el kilómetro es muy difícil». Y tanto que lo es. 3:35 el kilómetro Esos 18 km/hora es un ritmo normal para un ciclista urbano, pero durante 21 kilómetros. PREPARACIÓN PARA LAS ‘SUPERHALFS’ Del 26 de Julio al 26 de octubre 90 días / 5 sesiones semanales / 975 KM. Tirada más larga = 18 Km. Km. + rápido = 3’17” Km. + lento = 6’03” Entrenamientos + exigentes Calentar + 15 km a ritmo de 3’44”/km. Calentar + 20 X 400 recuperando 1’ lento. Ritmo 1’22”/400. Calentar + 8 X 1000 recuperando 1’45” al trote. Ritmo medio series 3’26”. Calentar + 2 X 6 km. recuperando 500 m lento. Ritmo 1ª 3’44”/km - 2ª 3’38”/km Sesiones de Fisioterapia: una por semana Fiz empezó a correr con 12 años en el colegio Miguel de Unamuno y no ha parado en cincuenta años. Estos son algunos de sus estratosféricos datos. La carrera deportiva de Martín Fiz en datos

0 Kilómetros recorridos

8 veces la vuelta al mundo 833 días con sus noches corriendo sin parar 20.000 horas en toda su vida corriendo Si tomamos como referencia un ritmo medio de 4 min/km. Martín Fiz ha estado casi 3 años de su vida corriendo sin parar. Para un coche de gasolina, la vida útil media se sitúa en torno a los 250.000 kilómetros... De esos 300.000 kilómetros, la gran mayoría los ha hecho en Vitoria. Casi la mitad dando vueltas al Parque de El Prado. El resto entre la pista de Mendizorroza, el Bosque de Armentia y las calles de Vitoria. 200 kilómetros Recorría a la semana cuando era profesional. Los repartía en 13 sesiones.Dos entrenamientos al día excepto los domingos que hacía la tirada larga de 25/35 kilómetros 100 kilómetros Actualmente entrena la mitad de kilómetros repartidos en 5 o 6 sesiones a la semana. 50 años corriendo en el barro, el tartán y el asfalto

Con 12 años comenzó a competir en cross junto a su compañera de clase Maite Zúñiga, que sigue manteniendo el récord de España de 800 metros desde 1988. «Empezamos a practicarlo en el colegio Miguel de Unamuno de Vitoria. Recuerdo que nos divertíamos y que pronto se vio el talento que teníamos para correr. Yo era el que más rápido daba la vuelta al patio y el entrenador me alentaba con la falsa promesa de que me llevaría al Maratón de Nueva York si apretaba» comenta entre risas.

En el colegio Miguel de Unamuno se decanta por el fútbol sala y el minibásquet, pero pronto quedará patente su talento para correr. El cross Errekaleor fue su primera carrera en categoría alevín y con 14 años decidió centrarse en el atletismo. Con 17 ficha por el Aurrerá. Ya corre el 3.000 m. en 8:41 Desde 1983 participó ocho veces en el Mundial de cross. Sus referentes eran Mariano Haro y Antonio Prieto, al que venció en el campeonato de España de cross de 1990. En la pista destaca en las pruebas de medio fondo de 5.000 m., 3000 metros y 3000 m Obstáculos. Ficha por Reebok y en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 participa en los 5.000 metros. El año anterior había logrado su mejor marca personal en la distancia con 13:20.0. En 1994, se proclama Campeón de Europa de Maratón en Helsinki (2h 10m 31s.) y al año siguiente se convierte en el mejor del mundo en Goteborg. En los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 queda cuarto. En 1997 se proclama subcampeón del mundo de maratón en Atenas en un mano a mano con Abel Antón y en Tokio logra su mejor marca personal (2h 8m 5s.). Un año después del sexto puesto en Sidney 2000, se retira. En 2016 había ganado el maratón de Tokio en M50 (2h 28m 29s). Luego llegarían los triunfos en Boston, Berlín, Chicago y en 2018 Londres, lo que suponía quedar primero en las 'Majors' en mayores de 55 años. En 2019, bate en Valencia el récord mundial de 10 km en ruta para mayores de 55 años con un tiempo de 31:40 y en 2025 completa el círculo venciendo en las Superhalfs. AUX STEP FOR JS

Un palmarés de leyenda

-Campeón de Europa de Maratón (Helsinki, 1994) -Campeón del mundo de Maratón (Goteborg, 1995) -Subcampeón del mundo de maratón (Atenas, 1997) -Cuarto en maratón en los JJ OO de Atlanta 1996 y sexto en los JJ OO de Sídney 2000. -Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1997 con el equipo español de maratón. MEJORES MARCAS 1500 metros 3000 metros 3000 m Obstáculos 5000 metros 10000 metros Media Maratón Maratón 3:44.00 07:50.17 08:28.90 13:20.01 27:49.61 1:01:08 2:08:05 1988 1990 1988 1991 1998 1996 1997

Marcas de Martín Fiz

Todos sus maratones

A Martín Fiz no se le resiste ningún hito en su categoría y ya busca el próximo reto. «He corrido 41 maratones a lo largo de mi vida. Teniendo en cuenta que la distancia es de 42 kilómetros, qué menos que disputar una más como colofón». Una hazaña a la que busca destino. «Quiero que sea para el recuerdo, quizá Nueva York...».Tras el triunfo en Valencia el pasado domingo, Martín sigue haciendo historia. «Ahora puedo decir que ser el primero en ganar los seis 'Superhalfs' me pone como uno de los 'dioses del olimpo' del atletismo junto a Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele».

El etíope y el keniano aspiran a ganarlo todo en las categorías de veteranos de maratón y media maratón, pero tienen que correr mucho para alcanzar a la leyenda vitoriana, que les saca más de 20 años. Kenenisa Bekele Etiopía, (43 años) Eliud Kipchoge Kenia, (40 años)