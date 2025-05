Tercer capítulo para Rahm en Quail Hollow. Así le fue las dos veces que jugó en el campo que acoge el PGA Championship El vizcaíno regresa al lugar donde disputó su primer PGA en 2017 y en el que falló el corte en el Wells Fargo de 2021 un mes antes de ganar el US Open

Carlos Nieto Miércoles, 14 de mayo 2025, 00:22 | Actualizado 00:53h.

Con 22 años, y en su sexta aparición en un major, Jon Rahm se estrenaba en el PGA Championship, el último que le faltaba por disputar. Aquel chaval ya había irrumpido con fuerza en el máximo nivel –en su siguiente Masters fue cuarto– y venía de imponerse en el Abierto de Irlanda y el Farmers Insurance. Era 2017, año que el vizcaíno empezó como número 137 del mundo y, ocho meses después, se presentó en aquel PGA en el sexto escalón. Un ascenso meteórico del que fue testigo Quail Hollow, el campo que desde este jueves (a partir de las 14 horas) acoge la segunda gran cita del año. En este escenario ubicado en Charlotte (Carolina del Norte) competirá Rahm por tercera vez, ya que disputó el Wells Fargo de 2021. Dos experiencias de distinto color que sirven como precedente. De nuevo con cuatro años de diferencia volverá a desafiarlo.

Pese a que Rahm ya estaba instalado entre los grandes, su inexperiencia pasó factura a la hora de afrontar su primer PGA Championship. En aquella edición que vio coronarse a Justin Thomas el 'León de Barrika' logró pasar el corte con dos golpes de diferencia, que no es poco, pero solo fue capaz de jugar bajo par en su debut, el jueves (-1). Luego hizo +4, par y otro +4 para un total de +7. Finalizó en el puesto 58, a ocho golpes del top-10 y a quince de Thomas. En ese torneo logró ser, de media, el decimosexto jugador más pegador, con 283,55 metros. Cogió 30 calles de 56 posibles. Rahm fue el único de los cuatro españoles –le acompañaron Sergio García, Rafael Cabrera-Bello y Pablo Larrazabal– que no falló el corte.

Sí que lo haría el vizcaíno en el Wells Fargo de 2021. Este certamen que acaba de cambiar de nombre a Truist Championship por motivos publicitarios se celebra cada año en Quail Hollow, a excepción de aquel 2017 por la disputa del PGA. En esta edición se ha mudado a Filadelfia y se acaba de celebrar, con victoria del austriaco Sepp Straka. Rahm, en cualquier caso, solo lo disputó una vez. Fue en 2021 y las cosas no salieron bien, así que se despidió el viernes del torneo.

Tenía 26 años y ya era el número tres del mundo. Ascendería a la cima mes y medio después, en junio, tras levantar su primer grande: el US Open. Pero su última vez en Quail Hollow, donde también Cabrera-Bello falló el corte, no salió bien. El +5 del primer día, su peor vuelta en este lugar, le condenó y el -1 del viernes no fue suficiente. Se quedó a dos golpes de pasar el corte. El vencedor fue Rory McIlroy, que se ha impuesto hasta en cuatro ocasiones aquí (2010, 2015, 2021 y 2024). Junto con el Hero Dubai Desert Classic es el torneo que el norilandés ha conquistado en más ocasiones.

Una segunda mitad difícil

El campo de Charlotte es un par 71 inaugurado en 1961 por el arquitecto George Cobb, aunque un cuarto de siglo después sufriría modificaciones en varios hoyos a manos de Arnold Palmer. Es un campo largo, tiene 6.973 metros, once obstáculos de agua, 61 búnkeres y el récord pertenece al actual ganador del Masters, McIlroy. El de Holywood, que acaba de completar el grand slam, lo logró en la tercera ronda del Wells Fargo de 2015.

¿Y qué hay sobre Rahm? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? Sorprende comparar los primeros nueve hoyos con los siguientes. La segunda mitad se le hace mucho más difícil. Cuenta con un total de +12 golpes entre los hoyos 10 y 18, mientras que del 1 al 9 logra un -1 global. El final del recorrido es demoledor. Su peor par 5 es el decimoquinto desafío (+1), el peor par 3 es el penúltimo (+4) y el peor par 4 es el hoyo final (+5). ¿Los mejores? El par 3 del hoyo 4 (-2), el par 4 del 14 (-3) y los pares 5 del 7 y el 10 (-3). Desde el jueves se comprobará si es mera estadística o si la tendencia sigue siendo la misma. Por cierto, en este inicio de semana está lloviendo con fuerza y esa humedad afectará al vuelo de la bola. Para el sábado se esperan fuertes rachas de viento.