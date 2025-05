«Siento que estoy ahí, a ver si puedo mejorar», dice Rahm tras la segunda jornada del PGA Championship

Carlos Nieto Sábado, 17 de mayo 2025, 01:32 Comenta Compartir

Jon Rahm (-2 tras otro día con una tarjeta de -1, a seis golpes del líder, el venezolano Jhonattan Vegas) terminó con un sabor agridulce su segunda jornada en el PGA Championship, donde mantiene plenas opciones de triunfo si es capaz de agitar el tradicional 'Día del Movimiento'. «Cada día el campo va a estar más difícil, dudo que tengamos menos viento que hoy. Que el campo esté más duro premia al que esté jugando mejor, así que a ver si puedo mejorar. Siento que estoy ahí», lanzó el vizcaíno a los medios desplazados hasta Charlotte, Carolina del Norte.

«Me siento mejor con el swing. En este campo el margen de error es pequeño. He pegado bien desde el tee en los primeros nueve hoyos, con muy buenas sensaciones. He metido un par de putts muy importantes pero luego otros parecía que entraban y no... Después de estar pensando un poco en ciertas partes del swing la última semana y media, el empezar a encontrarme más cómodo es bueno», añadió el de Barrika.

«Se puede hacer un -3, -4, y eso te pone en la pomada», confía un Rahm que busca agitar la clasificación este sábado. «No estoy muy seguro de que todos los que están arriba vayan a poder hacerlo», aseguró. Le preguntaron sobre el barro que hay en las bolas después de que en los primeros días de la semana lloviera con fuerza. «Lo primero que diría es que en los grandes en caso de duda normalmente no se coloca la bola. Creo que en Augusta y US Open no se ha colocado en la vida. Sabiendo que cada día va a estar mejor no suelen dejar colocar. Es posible que ayer estuviera muy al borde. He oído comentarios de que algunos swings tenían barro. Desde lejos parece que tiene alguna mancha, pero yo he tenido suerte y no he tenido que lidiar con eso».

La temida Milla Verde

A Rahm también le cuestionaron acerca de la temida Milla Verde, el terreno comprendido entre los hoyos 16 y 18. «La he jugado muy bien los dos días, aunque en el 17 he tenido suerte. A ver si puedo mantenerme ahí mañana», deslizó el vizcaíno.