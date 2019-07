Sergio García le toma bien el pulso al The Open 02:28 Sergio García es segundo provisional tras acabar los partidos del turno de mañana en The Open. / REUTERS Es segundo provisional en los partidos del turno de mañana con una tarjeta de tres bajo el par del Royal Portrush JOSÉ MANUEL CORTIZAS Enviado especial. Portrush Jueves, 18 julio 2019, 15:40

Turno de mañana camino de su conclusión en The Open, con Lowry (-4) presentando la mejor tarjeta en casa club, un golpe menos que los acumulados por Sergio García, Noren, Simpson, Fritelli y Macintyre. Ha sido una matinal en la que el sol recibió a los jugadores trufando sus actuaciones con una brisa que en ocasiones alcanzó rango superior. Lo bueno para los más madrugadores es que las grandes trombas de agua sólo les afectaron en sus últimos hoyos, coincidiendo con el inicio de la salida en los grupos vespertinos. Jon Rahm aún está en la recámara ya que su cita en el tee del 1 es a las 16.21 (horario español).

García se ha mostrado muy aliviado por constatar la mejora de su juego que ya percibió en Valderrama. «Tener buenas sensaciones de nuevo es importante. He pegado buenos golpes que no eran fáciles. Estoy contento por cómo he pegado y peleado, ha sido un buen día». Lo comenzó con seis pares seguidos, dejándose al menos dos buenas opciones de birdie. Recogió el premio en el 7 y 8 haciendo una gran exhibición en el juego largo, pero redujo el botín con un bogey en el 9.

Se manejó de manera similar en la segunda vuelta y firmó birdies al 11 y 12 para pactar tablas con el campo en el resto de banderas. «Es un campo que si le pegas bien a la bola puedes hacer resultado, pero como le pegues mal te exige y te puede complicar mucho. Había una brisa importante». Sobre las condiciones de juego su puntuación de dureza es «un ocho u ocho y medio de dificultad. En la vuelta de entrenamiento de ayer estaría al nueve y medio». Y coloca Royal Portrush en un puesto alto en su lista de favoritos en la rotación del The Open. «Para mí Carnoustie y Muirfield son los que más me han gustado y St Andrews por lo que significa. Pero sí lo pondría entre los tres o cuatro primeros».

La primera jornada del The Open ya va acumulando damnificados. El más llamativo, uno de los héroes locales,Rory McIlroy. Su salida del 1 se escapó fuera de límites, tuvo que dropar con penalidad y acabó anotando un cuádruple bogey, que unido a un bogey en el 3 forraban su tarjeta con +5 casi sin romper a sudar. De momento la ha rebajado en dos golpes pero ya sabe que sufrirá lo indecible para superar mañana el corte. Rafa Cabrera (+2) también arregló algo el día con cinco birdies en la segunda vuelta tras haber llegado a sumar cuatro golpes sobre el par. Mickelson y Lorenzo-Vera también acabaron escaldados (+5).

Ahora en juego hay tres españoles. Arnaus va +3 en el hoyo 8; Campillo +4 en el 9; y Jiménez +5 también cerrado el 'front nine'. Las trombas de agua han cesado por ahora y el cielo vuelve a abrirse y hay jugadores, como en estos momentos Rickie Fowler, que recurren de nuevo a la manga corta. El clima es una lotería en este turno de tarde en el que Jordan Spieth aparece ya en en panel principal de la clasificación, con -2 en tres banderas jugadas. Brooks Koepkka también quiere vender su libro cuanto antes, con -2 en 5.