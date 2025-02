«Voy a sentirme como un futbolista, como lo que veía en San Mamés de pequeño», dice Rahm antes del inédito torneo nocturno

Torneos a tres días. Sin cortes. Todos los jugadores salen a la vez desde hoyos distintos. Competición por equipos. Ascensos y descensos. En varios continentes. Y por primera vez, de noche. El LIV Golf, la multimillonaria competición impulsada en 2022 por el Fondo de Inversión ... Pública de Arabia Saudí, inaugura su cuarta temporada 'en casa' y bajo miles de focos. Riad sube este jueves el telón de un campeonato que celebrará su primer certamen de una manera inédita y con Jon Rahm como defensor del trono. «Voy a sentirme como un futbolista», lanza el vizcaíno, foco de todas las miradas en la capital saudí.

«Se trata de lo que es LIV Golf. Es innovar y crear un nuevo producto para el consumidor. Me recuerda un poco a las primeras veces, a una escala diferente, en que la Fórmula 1 decidió correr de noche. En televisión parece muy, muy chulo y espero que el golf también salga así», ahondó en la idea este miércoles Rahm ante los medios de comunicación.

«Tengo la suerte de que en casa tenemos un campo que por la noche enciende las luces y fui un par de veces para hacerme a la idea. Leer los greenes y las caídas será diferente a hacerlo con sol, pero va a ser muy entretenido», amplió el de Barrika en los micrófonos de 'Movistar', donde se podrá ver la competición a partir de las 16.15 horas de España, dos más en Riad. «Es una sensación totalmente distinta, creo que va a ser muy especial. Voy a sentirme como un futbolista o un jugador de baloncesto. Jugar con luces... Parecido a lo que veía en San Mamés de pequeño», confesó Rahm.

El vizcaíno explicó que la preparación es distinta al alterar su habitual rutina de competición. «Obviamente, todos vamos a tener nuestros defectos. Lo que más me preocupa es la hora de salida. Estamos tan acostumbrados que a las seis de la tarde ya estamos en casa, casi pensando en cenar e irnos a la cama, que intentar cambiar esa mentalidad del horario ha sido lo más interesante».

El fichaje McKibbin

Rahm fue cuestionado acerca del nuevo fichaje de su equipo, Legión XIII. El mismo es Tom McKibbin, una promesa de Irlanda del Norte compatriota de Rory McIlroy, número dos del mundo. Su paso al LIV ha supuesto el último enfrentamiento entre el novedoso circuito y el golf tradicional. «Vi a Rory en Dubái, cuando no estaba confirmado lo de McKibbin. Él y Tom ya habían hablado», deslizó el doble ganador de 'majors'. «Este año –concretó– no hemos tanteado a ningún jugador español para el equipo», dijo Rahm.

'El León de Barrika' confirmó que no cambiará su driver al asegurar que «en Dubái los problemas desde el tee fueron míos, no del palo». Sobre el putter dijo que «fue un intento que no fue bien, he vuelto al de siempre. Le dije a Adam (Hayes, su caddie), que no acabó en el agua del 18 porque lo metí». Rahm compartirá recorrido junto a los hombres que le flanquearon en el podio del LIV la pasada temporada: Joaquín Niemann y Sergio García.