Rahm: «Cuando vengo a jugar un 'Grande' es para ganar» 09:48 Rahm completó el recorrido el lunes y hoy se ha centrado en los siete primeros hoyos. / EFE EL CORREO CON JON RAHM EN THE OPEN CHAMPIONSHIP El de Barrika asume que Irlanda saca lo mejor de su juego, lo que no ha sucedido hasta ahora en el The Open JOSÉ MANUEL CORTIZAS Enviado especial. Portrush Martes, 16 julio 2019, 18:29

Marcha tranquilo, hablando sobre todo con Graeme McDowell, jugador nacido y crecido aquí, en Portrush. También son de la partida Bradley y Puttnam, además del habitual séquito de fisios, entrenadores e invitados que pueden acompañar a los jugadores durante su práctica. Jon Rahm es alguien en Irlanda. No hay más que constatarlo cuando fluyen los aplausos a su llegada a una atalaya de salida o cuando el martillo pilón que tiene en forma de driver lleva la bola al límite de la capacidad de enfoque de la vista. Jugó todo el campo el lunes y hoy ha limitado la práctica a los siete primeros hoyos, en los que comenzó comiéndose un par de corbatas en el test con el putter para acabar manejando el mando a distancia con la precisión que le exigen unos greenes en Portrush con un movimiento vertiginoso. Casi no existen lo planos lisos y eso será no pocas veces desde el jueves sinónimo de tragedia.

«Quería rodarme poco a poco para coger la velocidad de los greenes. Además quería jugar porque daban otro pronóstico de viento. Luego he parado, descansado y ahora a relajarme, porque cuesta dormir por la mucha luz que hay hasta las once de la noche«, explica sobre su decisión de limitar a 25 hoyos su preparación los dos primeros días en Portrush.

Aún reconocible en su talante la victoria en el Open de irlanda, se concentra ahora en sacarse la espina en el 'Major' más esquivo para sus intereses. Claro que el reto no implica que se contente con cerrar su particular 'grand slam' de Top5, tras los cuartos puestos del Masters y PGA y el tercero en el US Open de Pebble Beach. «Cuando vengo a jugar un 'Grande' es para ganar. Si acabas Top5 o Top10 es lo que hay. Más que el puesto la motivación es tener una buena actuación. En muchos 'Grandes', aunque sea de una manera lejana, he tenido alguna opción el domingo, algo hubo. En Augusta, en el PGA del año pasado, he estado ahí.

La cita británica es especial. «El Open es en el que más experiencia hay para ganar. Phil (Mickelson) dijo que le costó veinte años aprender a leer los greenes y acabó ganando. Espero que no me cueste tanto, pero es un proceso de aprendizaje». Un The Open que ha regateado los intereses del jugador de Barrika. «No he conseguido jugar mi mejor golf o estar cómodo pegándole a la bola en un Open. Sí en el de Irlanda«, corrobora.

La coincidencia en el campo con el local McDowell responde a que «quería jugar con él porque lo hemos hablado muchas veces. Tenemos el mismo fisio. Me ha dicho que normalmente un martes de prácticas de un torneo no está nervioso en el 1, pero por algo sí lo estoy, me ha dicho. Normal. Nació y creció aquí, empezó aquí a jugar al golf y ahora juega un Open. Eso es único. Es el único torneo del mundo que puede hacer sentir algo especial a alguien como él que ha ganado un 'Grande', Ryder Cup. Es lo mismo que sentiría yo en un Open de España jugando en Larrabea«.

Así que no ha sacado conclusiones nuevas de la práctica con el irlandés. «Nos hemos divertido sin más. Sí hemos comentado que normalmente en un British fallas un green y tienes una cuesta y luego plano y puedes pegar o rodar. Aquí el ejemplo es el hoyo 2. Fallas a la izquierda y tienes una cuesta, una montaña y otra cuesta. Te obliga a volar la bola y son golpes más complicados. Lo divertido es que es un links con pocos búnquers. Habrá veces que tengamos suerte con los botes y otras no. Y esas montañas hacen que el approach y putt sea más difícil«.

Cambio personal

No se trata de la primera vez que Jon Rahm pisa este campo. «Jugué hace cinco años y ha cambiado bastante. El 1 no tenía búnquers y ahora hay dos en calle. También han añadido al 2. El 7 y 8 son nuevos, ya no están el 17 y 18 de entonces«. Y, sobre todo, ha cambiado él. »Soy más grande, le pego más fuerte, tengo más madurez y juego mejor con viento. Entonces venía un poco a sobrevivir. He aprendido mucho en los golpes alrededor del green y a manejarme desde el tee. Es coger el toque al campo«.

Un The Open en tierra irlandesa o norirlandesa implica que el de Barrika parte sintiendo que tiene el factor campo a favor. «He tenido bastantes aplausos yendo a los tees, mucho apoyo. Pero se nota más lo mucho que me reconocen en el pueblo, es muy divertido. Cada vez que voy a un restaurante me dicen que me conocen, que me vieron jugar en Portstewart (donde ganó su primer Open de Irlanda), se acuerdan y me tratan muy bien. Ojalá pueda seguir mi racha en Irlanda como hasta ahora«.

Mientras se acerca la hora de la verdad, Rahm desconecta en la casa en la que se aloja en Portstewart. Y mira al cielo en busca de indicios de veracidad del parte, que anuncia agua durante toda la competición. «Aquí cambia de repente», dice. «La madre naturaleza sabe que esto es un The Open y el viento sale. Habrá viento y lluvia. Es difícil jugar los cuatro días sin ambos. Si hay días como los de hoy, con poco viento y sin agua, se dará un resultado bajo, pero es un campo tan difícil que en cuanto salga lluvia o viento se complica mucho todo. Los golpes a green no puedes rodarlos y cuesta mucho meterla en el hueco«.