Rahm sigue sin encontrar el sitio Rahm hace un gesto pidiendo a la bola que frene tras patear en Cahpultepec. / EFE Incómodo en los greens cuando venía de patear bien, sufre en México el síndrome del «no me sale una» JOSÉ MANUEL CORTIZAS Sábado, 23 febrero 2019, 01:26

Chapultepec es un campo que premia a los pegadores que añaden a sus bombas la dosis necesaria de dirección y control del viento, altura y las principales variables que se necesitan analizar en segundos antes de pegarle a la bola, y deja vía libre además a quienes se arman de valentía y confianza arrancando bien, ya que sus tres primeras banderas por vuelta son caramelos en manos de los mejores jugadores del mundo. No se puede aspirar a lo que hizo ayer Fleetwood, clavar dos eagles en el 1 y el 2, pero sí en el caso de Jon Rahm aparecer en el campo azteca con una sensación de mayor control sobre la situación. Segundo día sobre el par y eso le revienta. Puede suceder –ahí siguen los DeChambeau, Bubba o Mickelson forrados–, pero el de Barrika cree que tiene todos los elementos y factores a su alcance para anotarse un vueltón en el Mundial de México. Le quedan dos balas este año.

«No me sale una», lamenta a modo de mantra de un síndrome que le ha atrapado. Le ha pillado, además, por donde no esperaba, ya que venía en su sarta de Top10 de patear bien, de tutearles a los greens californianos y de Bahamas, tapizados de variantes verdes que no están entre sus favoritas. Ayer tuvo que echar mano del putter Spider de TaylorMade en 34 ocasiones y ese exceso no concuerda con una tarjeta solvente.

Una rama rozada que echa por la borda un plan de ataque; una mala lectura del viento que convierte la bola en un ovni;una corbata traidora... detalles, tics en el océano de un campo de golf. Pero como el aleteo de una mariposa, su capacidad demoledora es impensable en mentes, sobre todo, de autómatas como el de Barrika, jugadores preparados casi genéticamente para la presión, la violencia y la precisión. Tres apartados a cada cual más complejo de domar.

Llegó Rahm a colorear de rojo su balance con un birdie al 1, que ayer fue su décimo hoyo, tras cobrarse el 12 y 15 y descontar el 13. Fue, además, su momento. Porque en esa bandera primigenia de Chapultepec no solo puso la bola en el green del par 4 de salida, sino que solo se alejó cuatro metros de la bandera. Hubiera sido un gran eagle. Pero le tocó también desempolvar su ropaje de penitente. Bogey al 5 con tripateo que nació a solo cuatro pasos de la diana; al agua en el 6 por intentar lo imposible, llegar con el segundo golpe a green sobrevolando un lago que parece un mar, y otro en el 8 para consumir su aliento. No su ambición. «Queda torneo», dice.