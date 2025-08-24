Rahm jugará la final por equipos del LIV

Después de proclamarse campeón de la clasificación individual del LIV Golf el pasado fin de semana en Indianápolis, Jon Rahm tiene la ocasión de firmar ... un doblete esta temporada en la final por equipos del circuito árabe. Su cuarteto, Legión XIII, se impuso este sábado en la semifinal contra los HyFlyers capitaneados por Phil Mickelson en el campo de The Cardinal at Saint John's Resort en Plymouth, Michigan. Precisamente el vizcaíno superó al californiano en el duelo entre ambos gracias a su juego certero en los greenes. Tyrrel Hatton, compañero del de Barrika, cayó ante Cameron Tringale, pero esa derrota no tuvo relevancia al final porque los jóvenes legionarios Tom McKibbin y Caleb Surratt doblegaron a Andy Ogletree y Brendan Steele en el pulso de foursome (los miembros de cada pareja se alternan los tiros).

En la final por equipos también estarán este domingo los Crushers de Bryson DeChambeau y los Stinger dirigidos por el sudafricano Louis Oosthuizen. Este partido se decidirá en modo stroke play (número total de golpes). En la jornada compiten los 48 jugadores de los doce equipos (sólo se quedan fuera los del equipo que fue eliminado el miércoles) y la puntuación de cada cuarteto tiene en cuenta la suma de las de sus cuatro integrantes.

La Legión XIII, líder en el ranking por conjuntos, pasó más apuros de los previstos en cuartos ante los Cleeks GC, undécimo cabeza de serie. Un golpe final del inglés Hatton tras 19 hoyos contra su compatriota Richard Bland dio el triunfo al cuarteto del vizcaíno que perdió en su enfrentamiento individual frente al polaco Andrin Meronk, notable con tres birdies en las cinco últimas banderas. Por su parte, Surratt y McKibbin cumplieron al lograr su punto ante el alemán Martin Kaymer y el danés Frdeerik Kjettrup.