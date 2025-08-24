El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rahm prepara un tiro en el green en su partido contra Mickelson. AFP

Rahm jugará la final por equipos del LIV

Golf ·

Su cuarteto, Legión XIII, se impone a los HyFlyers de Phil Mickelson, que cayó en el duelo individual contra el vizcaíno

José Félix Cachorro

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:28

Después de proclamarse campeón de la clasificación individual del LIV Golf el pasado fin de semana en Indianápolis, Jon Rahm tiene la ocasión de firmar ... un doblete esta temporada en la final por equipos del circuito árabe. Su cuarteto, Legión XIII, se impuso este sábado en la semifinal contra los HyFlyers capitaneados por Phil Mickelson en el campo de The Cardinal at Saint John's Resort en Plymouth, Michigan. Precisamente el vizcaíno superó al californiano en el duelo entre ambos gracias a su juego certero en los greenes. Tyrrel Hatton, compañero del de Barrika, cayó ante Cameron Tringale, pero esa derrota no tuvo relevancia al final porque los jóvenes legionarios Tom McKibbin y Caleb Surratt doblegaron a Andy Ogletree y Brendan Steele en el pulso de foursome (los miembros de cada pareja se alternan los tiros).

