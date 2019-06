Jon Rahm inicia en Valderrama la etapa europea que le llevará al The Open Jon Rahm en el tee de salida del hoyo 10 de Valderrama dos años atrás, cuando no pasó el corte. / V. M. El jugador de Barrika quiere sacarse la espina del corte no superado dos años atrás en el campo de Sotogrande, donde se fraguó su vínculo con el golf JOSÉ MANUEL CORTIZAS Martes, 25 junio 2019, 00:11

Allí comenzó todo en 1997. Tenía tres años y nada vinculaba a su familia con el golf. De no haber sido por el entusiasmo con que unos amigos de sus padres narraron su experiencia en Valderrama siguiendo la primera Ryder Cup que salía de las islas británicas, en la que debutó Tiger Woods, la que Seve Ballesteros embolsó para Europa como capitán del combinado, quizá el fenómeno Jon Rahm no habría tomado forma. Pero a Edorta y Ángela, los aitas del astro de Barrika, les picó la curiosidad, probaron con los palos, les atrapó la experiencia y el resto de la historia es archiconocida. Aquel chaval que unos pocos años después cazaba autógrafos en su polo en el campo de Sotogrande es hoy el cabeza de cartel junto a Sergio García del Estrella Damm Andalucía Masters que se disputará entre el jueves y el domingo.

El vizcaíno llegó ayer a tierras gaditanas, donde ya le esperaba su familia, con la intención de poner en marcha una etapa europea en la que ha depositado muchas esperanzas y ambición. Tiene una espina clavada con el nominado como mejor campo de la Europa continental. Dos años atrás Valderrama le ganó claramente el pulso, dejándole varado para el fin de semana sin capacidad de superar el corte. +3 el jueves y +4 el viernes con dos vueltas en las que acumuló diez bogeys por sólo tres birdies.

Huelga decir que su motivación es tremenda aún a sabiendas de que es un campo complicado, de los que lejos de regalar nada a los pegadores obliga a manejar los putters con precisión quirúrgica. De entrada, el mano a mano entre Sergio García y Jon Rahm es un imán para los aficionados nacionales, que sólo dispondrán de esta ocasión y el posterior Open de España para ver en directo al jugador de Barrika en su país. Y los precios no distorsionan la posibilidad de que Valderrama registre una gran entrada: 80 euros el abono semanal y 35 las entradas de día. La puesta en escena del patrocinador cervecero que rebautiza el evento ha posibilitado que la bolsa de premios llegue este años a los tres millones de euros.

Margen de mejora

Más que un aperitivo, Valderrama es el punto de partida de una trilogía que le procura una excitación especial al vizcaíno. Después se desplazará al Open de Irlanda, que ya ganó en 2017, como toma de contacto con el país esmeralda que acogerá dos semanas después el The Open, el cuarto y último 'Major' de la temporada. En su fuero interno, Rahm se ve como un candidato fijo en esta tacada. Moral y físicamente llega reforzado tras digerir su gran resultado en el US Open de Pebble Beach, un tercer puesto compartido que supo a gloria. Ser el tercer jugador con más birdies anotados en su tarjeta durante la semana californiana le hace sentir el impacto de su juego, en el que debe relativizar los borrones. Su margen de mejora es especialmente amplio en el manejo de los hierros en un rango en torno a la centena de metros a bandera y en los putts de metro y medio a cuatro o cinco pasos, tramo en el que no deja de llevarse disgustos en cada torneo.

Tras la disputa esta semana del Travelers del PGA -con victoria de Chez Reavie once años después- y del BMW International Open en Múnich -victoria de Andrea Pavan y tercer puesto para Cabrera Bello y Álvaro Quirós-, Jon Rahm mantiene su undécimo puesto en el ranking mundial. Repite esa posición en la FedEx Cup del circuito americano y es vigesimosexto en el Race to Dubai.