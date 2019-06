Jon Rahm enseña la sonrisa del jugón

«No hay nada de lo que me pueda quejar en este gran día»

Soltó lastre. Desde el principio. Así lo reconoció Jon Rahm en caliente. «No hay nada de lo que me pueda quejar en este gran día. Ojalá siga haciendo cada jornada menos dos. Se han escapado varias opciones, pero es un USOpen y comenzar con ese putt de birdie en el 10 me ha dejado muy aliviado, me ha dado tranquilidad. Mi intención en los primeros nueve era poner la bola en calle porque te da muchas opciones de birdie. Me han entrado dudas a partir del 14 y en el 18 he cogido el driver para cambiar la mentalidad y decir vamos a ello. Ha sido mi mejor drive del día», explicaba tras concluir el día con la misma tarjeta que el debutante barcelonés Adri Arnaus y un Sergio García que descendió del -3 en el hoyo final.

El profesor Edu Celles le acompañó en el recorrido. «Le he visto muy seguro, casi perfecto, muy sólido de tee a green, que era lo que le había faltado en los cortes anteriores. Le ha marcado el bogey del 6, una pena, porque ha tenido varias opciones para rebajar la tarjeta. Me quedo con que veo que recupera su esencia».