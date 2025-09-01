El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rahm, entusiasmado, levanta el trofeo de campeones en la Ryder Cup celebrada en Roma en 2023. Reuters

Rahm defenderá a Europa en la Ryder Cup

Golf ·

El capitán Luke Donald, reciente campeón individual del LIV, ha seleccionado personalmente al vizcaíno junto a Shane Lowry, Viktor Hovland, Ludvig Aberg, Sepp Straka y Matt Fitzpatrick

José Félix Cachorro

Bilbao

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:43

Jon Rahm estará una vez más en el equipo europeo contra Estados Unidos en la Ryder Cup. A pesar de que la participación del vizcaíno ... en el LIVGolf no se tiene en cuenta en el ranking internacional, el capitán de la selección europea, Luke Donald, no ha dudado en incluir a Rahm entre sus seis elecciones personales para completar el equipo de doce jugadores que representará al golf del Viejo Continente frente a los norteamericanos en Bethpage Black (Estados Unidos) del 26 al 28 de septiembre.

