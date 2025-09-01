Rahm defenderá a Europa en la Ryder Cup

Jon Rahm estará una vez más en el equipo europeo contra Estados Unidos en la Ryder Cup. A pesar de que la participación del vizcaíno ... en el LIVGolf no se tiene en cuenta en el ranking internacional, el capitán de la selección europea, Luke Donald, no ha dudado en incluir a Rahm entre sus seis elecciones personales para completar el equipo de doce jugadores que representará al golf del Viejo Continente frente a los norteamericanos en Bethpage Black (Estados Unidos) del 26 al 28 de septiembre.

Donald estaba convencido hace tiempo de que el de Barrika tenía que estar en el cuadro europeo. «Jon es un jugador de equipo, prepara a conciencia esta competición, se levanta el primero, termina de entrenar el último y sigue la estela de los grandes jugadores españoles en la historia de la Ryder Cup», ha manifestado el máximo responsable de la selección de Europa. A su vez, Rahm ha manifestado que ««Luke me llamó hace un par de semanas para anunciarme que iba a estar en el equipo y fue una sensación muy especial».

Donald, como capitán, tiene la potestad de convocar a seis jugadores de un total de doce. Además de a Rahm, el inglés ha llamado a Shane Lowry, Viktor Hovland, Ludvig Aberg, Sepp Straka y Matt Fitzpatrick. El resto del equipo (Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Hojgaard, Robert MacIntyre, Rory McIlroy y Justin Rose) ya tenía asegurado su puesto en Europa por los resultados acumulados en los distintos torneos que se reflejan en la clasificación mundial.

Cuarta participación

Rahm fue el líder en la consecución de la Ryder Cup por parte de los golfistas europeos en 2023 en Roma. Con su juego y sus ánimos al resto del equipo, marcó el camino a la victoria. El de Barrika también jugó en 2018 en París, donde, pese a su condición de debutante, logró un triunfo histórico contra Tiger Woods en los individuales. Tres años más tarde, en Whistling Straits, Rahm fue el mejor jugador de Europa, pero no pudo evitar la derrota por equipos.