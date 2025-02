Rahm cae del número tres del ránking mundial al 54 un año después de irse al LIV

Carlos Nieto Miércoles, 26 de febrero 2025, 00:21 Comenta Compartir

Cuando Jon Rahm fichó por el LIV en diciembre de 2023 esperaba un 'efecto dominó' que llevase a la liga saudí a firmar las paces con el golf tradicional de forma inminente. Casi quince meses después, apenas un par de acuerdos firmados entre el rompedor circuito y dos de los cuatro grandes –los Abiertos de Estados Unidos y Británico– suponen los escasos avances que se han producido. Mientras tanto, los rectores del LIV y del PGA Tour siguen sin llegar a un pacto global que equipare los torneos que juega el vizcaíno con los que solía disputar hasta su decisión.

2017 Desde enero de aquel año no estaba tan abajo Rahm. Entonces, con 22 primaveras, el vizcaíno pegó un gran salto en su irrupción en la élite al ganar el Farmers. Pasó del puesto 137 al 46.

El hecho de que se celebren campeonatos a tres días y sin cortes supone en estos momentos una línea roja para los responsables del ránking mundial. No convence un modelo que el LIV defiende como el 'nuevo golf' frente a los certámenes clásicos que se alargan desde primera hora del jueves hasta última del domingo. En la liga financiada por Arabia Saudí todos los jugadores compiten al mismo tiempo. Ese es el motivo por el que Rahm continúa en caída libre en la clasificación.

Tras un mágico 2023 en el que se hizo con el Masters y otros tres torneos de alto nivel como el Sentry, American Express y Genesis, el vizcaíno se encontraba en el tercer escalón del planeta. Ahora aparece en el número 54. No estaba tan abajo desde que en enero de 2017, con 22 años, irrumpiese en la élite con su victoria en el Farmers, logro que le llevó a escalar desde el puesto 137 al 46.

El vizcaíno solo puede sumar en los grandes y en los torneos del circuito europeo que quiera jugar

Desde su fichaje por el LIV Rahm solo ha tenido la oportunidad de sumar puntos en los 'majors', los Juegos de París y un puñado de torneos del circuito europeo que ha decidido disputar para mantener su tarjeta y poder ser elegido para la Ryder de septiembre en Nueva York. Solo en el Abierto de España celebrado en Madrid tuvo opciones de victoria. Mientras tanto se coronó como el mejor del LIV, donde consiguió dos victorias.

En los tres grandes que disputó –se perdió el US Open por lesión– no rindió a buen nivel: puesto 45 en Augusta, no pasó el corte en el PGA Championship y séptimo en el British. En el Masters, donde defendía la chaqueta verde, empató en esa posición con un José María Olazabal que ha cargado en una entrevista en 'El País' contra el de Barrika por su decisión. «Podía hacer historia, pero no sé si ahora será capaz», lanza el guipuzcoano, nuevo asesor de la Federación Española.

Desvirtuado

Mientras el LIV no compute para el ránking, este queda desvirtuado aunque sigue siendo necesario para acudir tanto a la Ryder como a los Juegos Olímpicos. Para la primera el vizcaíno confía en, si la clasificación no se lo permite, contar con una de las seis plazas que el capitán del equipo europeo, el inglés Luke Donald, puede asignar a dedo. Para la futura cita de Los Ángeles 2028 aún pueden pasar muchas cosas. Por encima de Rahm solo hay un jugador del LIV mejor clasificado: Bryson DeChambeau, undécimo gracias a su triunfo en el US Open.