Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
Rahm se asegura el billete para la Ryder Cup AFP

Todo apunta a que Rahm estará en la Ryder Cup

Tras proclamarse campeón del circuito LIV Golf por segundo año consecutivo, el de Barrika tiene todas las papeletas para ser seleccionado por el capitán Luke Donald

Aitor Echevarría

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:39

Jon Rahm conquistó el campeonato individual de la temporada LIV Golf 2025 gracias a una regularidad arrolladora que le bastó para llevarse un botín de ... mas de 15 millones de euros. Sin ganar un sólo torneo, terminó entre los diez primeros en doce de los trece torneos disputados, incluidos segundos puestos en varios eventos clave (Riyadh, Andalucía, Chicago e Indianápolis), acumuló 226,16 puntos para quedar por delante de Joaquín Niemann. Su excepcional ronda final en Indianápolis, con 60 golpes y diez birdies, le valió el título pese a tener que jugar un desempate que resultó ser agónico.

