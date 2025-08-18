Todo apunta a que Rahm estará en la Ryder Cup

Jon Rahm conquistó el campeonato individual de la temporada LIV Golf 2025 gracias a una regularidad arrolladora que le bastó para llevarse un botín de ... mas de 15 millones de euros. Sin ganar un sólo torneo, terminó entre los diez primeros en doce de los trece torneos disputados, incluidos segundos puestos en varios eventos clave (Riyadh, Andalucía, Chicago e Indianápolis), acumuló 226,16 puntos para quedar por delante de Joaquín Niemann. Su excepcional ronda final en Indianápolis, con 60 golpes y diez birdies, le valió el título pese a tener que jugar un desempate que resultó ser agónico.

El vizcaíno encara la recta final del año con una hoja de ruta clara: aprovechar el título individual del LIV Golf como palanca de presión positiva para ganarse un puesto en la Ryder Cup que se disputará el próximo mes de septiembre. A pesar de que los eventos del LIV Golf no otorgan puntos oficiales para el ranking mundial (OWGR), Rahm cuenta con un fuerte historial en el torneo tras ser parte esencial del triunfo europeo en Roma 2023 y continúa en el radar del capitán Luke Donald .

Actualmente, la única vía para que juegue es mediante una de las seis elecciones discrecionales (wild-cards) del capitán, ya que no cuenta con suficientes puntos derivados de torneos oficiales. El propio Rahm ha confirmado que ha intercambiado mensajes con Donald, aunque sin compromiso definitivo. Por el momento toca esperar a las elecciones finales para la Ryder Cup, que estarán listas a finales de agosto.

Una de las consecuencias de estar fuera del PGA Tour es que los torneos del LIV no puntúan, por lo que el de Barrika ha bajado en el ranking internacional de golfistas en los últimos años. Pese a ello, su participación en la Ryder parece segura. Rahm sigue siendo uno de los mejores golfistas europeos y sus resultados en los cuatro majors, donde sí puede participar, lo demuestran; dos 'top-10' (PGA (T8) y US Open (T7) y un decimocuarto puesto (Masters de Augusta). La nota negativa llegó en Reino Unido donde acabó en la posición 34.

Rahm ha sido uno de los principales defensores de modificar el formato del LIV Golf (por ejemplo, incorporando una cuarta ronda) para posibilitar la inclusión en el ranking mundial sin perder la identidad del circuito.

Rahm, estandarte de Europa

Rahm debutó en la Ryder Cup de 2018 en París, donde pese a ser un novato, firmó una actuación notable coronada con una victoria decisiva frente a Tiger Woods en los individuales, contribuyendo al triunfo europeo (17,5–10,5).

En Whistling Straits 2021, Rahm fue la gran estrella de Europa en medio de una dolorosa derrota (19–9 a favor de EE.UU.). El vizcaíno sumó 3,5 puntos en cinco partidos, siendo el jugador más productivo del equipo.

La consolidación llegó en la Ryder de Roma 2023, donde Europa recuperó el título (16,5–11,5). Rahm fue pieza clave junto a Viktor Hovland y Rory McIlroy, aportando 2,5 puntos en cuatro partidos, incluyendo un empate agónico contra Scottie Scheffler que encendió al equipo europeo.

En apenas tres ediciones, el golfista de Barrika ha pasado de promesa a estandarte del equipo europeo. Eso es, precisamente, la que hoy refuerza su condición de casi imprescindible en la lista de Luke Donald para 2025.