Rahm aguanta el temible inicio de Niemann

Jon Rahm compartió partido ayer con su único adversario al título y líder en la clasificación individual del LIV Golf, el chileno JoaquínNiemann, y con Bryson DeChambeau, tercero en la tabla pero sin ninguna posibilidad ya de sentarse en el trono del LIV 2025. Sólo el pulso particular entre el vizcaíno y el sudamericano determinaría quién será mañana el nuevo rey del circuito saudí, dominado en su última edición precisamente por el golfista de Barrika. Todo se decidirá este fin de semana en las instalaciones de The Club at Chatham Hills, muy cerca de la ciudad estadounidense de Indianápolis.

Bajo nubarrones muy oscuros arrancó la primera ronda para el vizcaíno en Indianápolis, a pesar de que el cielo era azul, moteado con algunos pequeños algodones, después de que Niemann se apuntase tres birdies en los tres primeros hoyos, lo que significaba claramente que las perspectivas empeoraban nada más pisar la hierba. Al mismo tiempo, el de Barrika no mejoraba el par en las primeras pruebas. Mientras que el golfista de Talagante no daba tregua en la primera parte del recorrido, el de Barrika exhibía un juego sin fallos pero también sin oportunidades para mejorar su cuenta sobre el par de cada estación.

En el tercer hoyo del día, Rahm no pudo añadir un birdie a su balance porque con el putt proyectó la bola a sólo unos milímetros de embocar. Desperdiciaba así una gran ocasión a dos metros del orificio para acortar distancias con un Niemann emperador, autor de tres birdies en sus tres primeras pruebas en la cita de Indiana. No había que conceder demasiada ventaja a quien en la actual campaña ha llevado a sus vitrinas cinto trofeos del circuito árabe y que se demostrado invencible en los concursos donde ha mantenido el ritmo desde el primer día.

En el cuarto tramo, Rahm aterrizó en el rough y Niemann mandó la bola al bunker, pero ambos salieron indemnes de los percances. El primero lanzó con la dirección correcta a la diana en la siguiente bandera, pero no recibió ningún premio, una vez más, y el segundo tampoco sumaba para su casillero aunque disfrutaba entonces de una plaza en el grupo de los líderes.

Un putt de casi 4 metros bien calculado tampoco tuvo éxito a continuación. Sin embargo, en el séptimo hoyo, Rahm aprovechó las condiciones del primer par 5 del día con un buen segundo impacto sobre el agua. Rozó el eagle el de Barrika pero inauguró su serie de birdies, lejos todavía de los cinco golpes bajo par, eagle incluido, que se había embolsillado en esos momentos un Niemann en modo arrollador. DeChambeau, mientras tanto, probaba el pasto más duro de Chatham Hills. Vivía entonces Rahm un periodo fructífero en Indianápolis y en el noveno hoyo mejoró su tarjeta con un segundo birdie construido con un tiro curvado. Reducía en ese momento las distancias con Niemann, que entonces disfrutaba con siete impactos bajo el par.

Cuando el huracán chileno había perdido intensidad y no agregaba más birdies, una fatídica salida al rough en el 12 (par 4) cortó la progresión del vizcaíno, que volvió a lanzar a la hierba alta en la corona del green y la madeja se enredó posteriormente hasta lastrarse con un bogey. El traspié se olvidó enseguida, con un birdie en el 13, el segundo par 5 del recorrido (total de -3). Lo peor es que, también en ese punto, Niemann conseguía una nota positiva (total de -8).

Una gran ocasión perdida

Después de un magnífico inicio en el 14 (par 3), Rahm no atinó con el putt, pero sí lo hizo con el segundo tiro en el 15 para ponerse a metro y medio del blanco. Casi de forma inexplicable, falló un toque que parecía sencillo cuando sabía que Niemann había cometido un doble bogey un par de minutos antes. Los dos grandes protagonistas de la final del LIVsalvaron el par en el 16 desde unos tres metros en similares circunstancias. En la penúltima bandera, ambos acertaron en el par 5 y añadieron otro birdie a su lista. Nu hubo más cambios en el 18, lo que deja dos jornadas apasionantes de golf en la lucha por el trono individual entre dos jugadores excelentes.

CLASIFICACIÓN PRIMERA RONDA

1. Sebastián Muñoz-12

2. Dustin Johnson -9

3. Joaquín Niemann -7

Thomas Pieters -7

Cameron Smith -7

Patrick Reed -7

7. Marc Leishman -6

Abraham Ancer -6

9. Henrik Stenson -5

12. Jon Rahm -4