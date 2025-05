Rahm se aferra a su sueño del PGA Championship

Jon Rahm no se despierta del difícil sueño de ser el primer español en conquistar el PGA Championship, el que sería su tercer major tras ... el US Open de 2021 y el Masters de 2023. La montaña rusa del jueves dio paso a una jornada de menos altibajos en la que los fallos al putt privaron al vizcaíno de estar asentado en el top-10. El de Barrika, que se encomienda a un sábado mágico, volvió a restar un golpe a su tarjeta para estar en -2.

No fue el mejor día de Rahm, que no encontró regularidad con ninguno de sus palos. Cogió las cuatro primeras calles y luego fallaría hasta cinco consecutivas. Esos aciertos desde el tee fueron acompañados por fallos con el putter, sobre todo en el hoyo 2, del que salió con bogey tras no embocar desde metro y medio. Cuando en las salidas comenzó a nublarse, entonces el vizcaíno, después de sufrir de lo lindo en los dos primeros pares 3, sacó a relucir su mejor repertorio sobre el green. Así sacó adelante su primer par 5 (hoyo 7), terreno propicio en Quail Hollow para soñar a lo grande. Embocó desde tres metros para su primer birdie de la tarde. Y eso que había jugado bola provisional tras un mal driver, aunque la encontró.

La siguiente rebaja no tardaría en llegar. Se fue al búnker del 8 y la recuperación desde la arena no fue nada buena. Entonces Rahm cogió aire, agarró el palo y la metió desde ocho metros. Comenzaba a entonarse, aunque la reacción del 'León de Barrika' iba a quedarse en un amago. Empezó a labrarse buenas opciones como la del 10, en el que desde poco más de un metro falló para birdie. En la siguiente bandera una mala aproximación le dejaba un compromiso bastante serio para par, desde cinco metros, pero lo salvó. Alzó el puño. Quería más.

La suerte es un factor fundamental en el golf. Que se lo digan al líder, un Jhonattan Vegas que resiste en el liderato con -8. El venezolano, el primero de su país en liderar un major y el único en ganar en el PGA Tour, se ayudó de un rastrillo de búnker mal colocado. Su bola era mala, rumbo a la arena, pero impactó en la herramienta y fue a parar al green. Esa suerte también la tuvo Rahm en el hoyo 12. Su primer tiro se fue hasta un árbol, pero el tronco echó un cable al vizcaíno, que vio como su bola rebotaba y se posaba en el medio de la calle. Luego leyó mal la caída en el green, una constante en la segunda jornada.

Tormento en los greenes

Pasaban los hoyos y Rahm se estancaba en un -2 insuficiente para asustar a un grupo cabecero en el que se instaló el más temido de todos: Scottie Scheffler. Sin hacer ruido, y sin practicar su mejor golf, el número uno del mundo está a solo tres golpes de Vegas y por sobrados motivos ya es el hombre a batir. Por su parte, el vizcaíno se agarraba a Quail Hollow como podía para sellar un par tras otro. Tres metros, cinco... distancias que se hicieron un mundo en unos greenes que prometen estar durísimos el fin de semana. Rahm llegaba a la temida Milla Verde, entre los hoyos 16 y 18, que recibe su nombre del corredor de la muerte en la cárcel de la novela homónima de Stephen King.

En el par 4 del 16 volvió a quedarse con la miel en los labios con otro putt que se desvió por muy poco, mientras que en el par 3 del 17 sudó de lo lindo para embocar desde dos metros y medio después de una horrible salida en la que casi manda la bola al agua que rodea un green convertido en península. Llegaba así al último desafío, un par 4 que no llegó a la decena de birdies en toda la jornada. La casa de los horrores. Allí tampoco falló.

Sergio García y David Puig pasaron el corte por la mínima, con +1, mientras que Eugenio López-Chacarra lo tiene muy difícil (+2 en el hoyo 16).

Clasificación 2ª ronda

1. Jhonattan Vegas (VEN) -8

2. Matthieu Pavon (FRA) -6

-. Si Woo Kim (COR) -6

-. Matt Fitzpatrick (ING) -6

5. Max Homa (EE UU) -5

-. Scottie Scheffler (EE UU) -5

28. Jon Rahm (ESP) -2

63. David Puig (ESP) +1

-. Sergio García (ESP) +1

75. Eugenio López-Chacarra (ESP) +2

La tarjeta de Rahm

Hoyo Par Golpes Balance

1) 4 calle-green-2 putts PAR -1

2) 4 calle-rough-green-2 putts BOGEY E

3) 4 calle-green-2 putts PAR E

4) 3 búnker-green-putt PAR E

5) 4 calle-green-2 putts PAR E

6) 3 green-2 putts PAR E

7) 5 árboles-calle-green-putt BIRDIE -1

8) 4 búnker-green-putt BIRDIE -2

9) 4 rough-collarín-green-putt PAR -2

10) 5 rough-calle-green-2 putts PAR -2

11) 4 rough-rough-green-putt PAR -2

12) 4 calle-green-2 putts PAR -2

13) 3 green-2 putts PAR -2

14) 4 calle-green-2 putts PAR -2

15) 5 rough-calle-green-2 putts PAR -2

16) 4 calle-green-2 putts PAR -2

17) 3 rough-green-putt PAR -2

18) 4 rough-green-2 putts PAR -2