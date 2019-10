Un jugador a una maleta pegado Del Val cierra en Madrid 20 torneos en 23 semanas. / sdv El vizcaíno Samu del Val lleva 20 torneos en 23 semanas entre China y Europa, con escapadas puntuales a Atlanta JOSÉ MANUEL CORTIZAS Jueves, 3 octubre 2019, 01:13

«Ahora cuando tengo que hacer un regalo reparto millas aéreas», bromea Samuel del Val. Tiene sentido su respuesta. Se ha convertido en uno de los jugadores de golf que más distancia en viajes acumulan durante el año, si no el que más. Poseedor este curso de la tarjeta para el PGA China, el golfista vizcaíno se ha embarcado en un calendario que le ha llevado de continente en continente en modo peonza. Asentada su residencia en Atlanta (Estados Unidos), ha seguido el calendario asiático compaginándolo con presencias en el Challenge y European Tour. Al punto de que en las últimas 23 semanas ha jugado 20 torneos a caballo entre poblaciones chinas y europeas, con algún salto a su hogar estadounidense. Sólo con los cinco primeros ya había superado los 100.000 kilómetros recorridos. Puesto a decidirse, aquí en Madrid no sabe si está más contento por tener sus raíces tan cerca o porque la próxima semana dormirá en su cama americana.

Del Val acaba de cubrir nueve hoyos al Club de Campo cuando atiende a EL CORREO. «Estoy contentísimo de estar aquí. Acabo de terminar el Pro-Am y el campo está en magníficas condiciones. Nos va a hacer un gran tiempo esta semana y esperamos que se vea un gran torneo de golf». Y acto seguido hablamos de esa saturación de fechas que convierten su hoja de ruta en una vuelta al mundo constante. «Estoy un poco cansado. Esta semana termino la temporada regular y sólo me quedan las Escuelas que voy a hacer, la segunda etapa del Korn Ferry como de la Europea. Han sido 20 torneos en las últimas 23 semanas y la logística de jugar en Europa, China y vivir en Estados Unidos no es fácil. Estoy contento de dormir en mi cama ya el próximo lunes».

Fortaleza física y entereza mental. Sin ellas ya estaría fundido. «Hay que hacer un esfuerzo extra si quieres llegar donde te marcas. Estoy intentando darme las mayores oportunidades posibles y ahora tengo las opciones de seguir por el Web o en Europa y me he quedado con status para el Challenge del año que viene si lo necesitase». Si tuviera que elegir, lo quiere todo. «Sacando las dos tarjetas vendría definitivamente a jugar aquí en Europa, pero probaría también los primeros torneos allí a ver cómo me va. Sería un buen problema tener que decidir», apunta.

Sin sensaciones redondas

De cara al Mutuactivos Open de España tiene una sensación encontrada. En su continente ha jugado bien, pero el Club de Campo, reconociéndolo como campazo, no acaba de provocarle sensaciones redondas. «Llevo una buena racha en Europa. Desde el primero que me tuve que retirar no he fallado ningún corte. Pero no lo veo como el mejor campo que se adapta a mi juego. Vamos a ver lo que pasa». Buena señal sería que durante la semana llegara a repetir 'Bizkaia Eguna' con Jon Rahm, como sucedió en Valderrama. «Lo pasamos muy bien, fue un placer jugar con él. Con el ambiente que había en torno al partido fue un día magnífico».

La sangre tira. El sobrino de Iñaki Oñaederra, como hace Jon Rahm, viaja pegado a las redes sociales parea tratar de rapiñar las imágenes de los partidos del Athletic. No se puede quejar la plantilla de Garitano del pálpito del golfista. «Lo procuro ver todo y si me pierdo algo mi aita me manda la noticia al segundo. Una pena el partido contra el Valencia, pero veo bien al equipo. Creo que va a ser un buen año. A ver si nos metemos entre los cuatro primeros».

Samu del Val arranca hoy el Open de España a las 9.50 horas por el tee del 1. Mañana lo hará a las 14.20 desde el hoyo 10, en ambos casos junto al australiano Brett Rumford y el italiano Matteo Manassero. «Estoy deseando que Rumford se quede corte de green para ver in situ su espectacular juego corto», uno de los mejores del circuito, sin duda.

