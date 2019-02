En directo la tercera jornada de Rahm en el Mundial de México

jcortizas

Queda claro que Rahm no se va a dejar nada en el tintero. salida del 10. Fowler cubre 255 metros a calle; Horschel se queda también el fairway con un vuelo de 229... y el de Barrika envía su drive a 357 metros, pero desviado al rough por la izquierda. La bola ha sido complea de jugar y con el segundo golpe no ha llegado a green. Sí ya con el tercero, para dejar un putt de par de siete metros que no ha embocado