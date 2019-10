«He ido a por todas las banderas que podía, pensando en una más» El pegador de Barrika no cambiará nada para la jornada final de hoy: «Si tengo cinco golpes de ventaja es por algo» JOSÉ MANUEL CORTIZAS Sábado, 5 octubre 2019, 22:59

Habían pasado unos minutos desde que entregó su tarjeta y parecía con las emociones contenidas. Rahm habló en sala de prensa de agresividad y ambición, de un plan que salió bien. «He ido a por todas las banderas que podía, he sido agresivo. Según caían los birdies pensaba en hacer uno seguido más y al final el premio ha llegado con el eagle. Nunca esperas en meterla», dijo sobre el golpe del torneo en el hoyo 16. Para la posteridad deja sus datos técnicos, tras verificar la enorme excitación vivida. «Hacerlo es un extra, una euforia que es difícil de bajar de ella. Han sido 110 metros y he pegado con un 52».

Aunque su botín lo acumuló en los segundos nueve hoyos defendió que «he jugado también muy bien los nueve primeros, en los que sólo he fallado dos golpes, uno por el viento en el 8 y la salida en el 9. He tenido dos corbatas muy serias. Igual con algún golpe he sido dubitativo y en los segundos he estado más agresivo y se ha notado». Gran parte del tarjetón se debe a su pericia con los hierros, cuando se le apuntaba como uno de sus puntos débiles. «Si creéis que es mi debilidad tenéis razón. Es un golpe que hemos trabajado bastante durante el año y me gustaría ser más consistente en esas situaciones».

Otra coincidencia en su trayectoria es que da lo mejor de sí mismo los sábados. «No sé por qué me salen bien. Procuro ir teniendo más confianza y consistencia. Los mejores del mundo saben pegarla baja y es algo que me faltaba», añade antes de asumir que hoy va a ser una situación jueva para él. «En todos los precedentes (partidos estelares) he salido empatado o con uno de ventaja. No me marco estrategias. Voy a intentar jugar los mejores dieciocho hoyos que pueda. Voy a mantener la agresividad y confianza. Si tengo cinco golpes de ventaja es por algo y hay que usarlos. Lo que ha funcionado hasta ahora espero que siga haciéndolo». Y se ve ya rodeado de personal. «Imagino que en domingo y con tres españoles va a ser un lío de gente. Será muy emotivo y ojalá sea yo el vencedor».

Hablando del público, Samu del Val no lo reconocía como algo nuevo. «Yo jugué dos años completos el Web.com, un calendario americano con mucha gente y nmuy ruidosa. Y desde el sábado con rahm en Valderrama aprendí cómo es ir con mucha gente que no va a verte a ti». Sobre su vuelta expuso que ayer le faltó línea recta. «Hoy no he tenido tanta calidad, pero me he agarrado al campo».

De cara al partido estelar de hoy con Rahm y Cabrera Bello asume que lo único que le cambiaría su futuro inmediato «sería ganar», para hacerse con la tarjeta del Circuito Europeo. «He soltado mucha adrenalina», confirmó