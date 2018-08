El Zamudio suspende su viaje humanitario a Centroafrica por «seguridad»

«Tres directivos y yo ya nos habíamos puesto las vacunas contra la fiebre amarilla, la malaria y el cólera». Fidel de Prado, presidente del Zamudio, se muestra notablemente triste. El viaje humanitario de su club a República Centroafricana, que con tanto trabajo han preparado durante los últimos meses, ha sido suspendido por «motivos de seguridad», según explica.

El Zamudio anunció este jueves que el viaje que iba a iniciarse el viernes queda suspendido «siguiendo las recomendaciones de embajadas, consulados y el ministerio de Exteriores, que desaconseja el viaje a República Centroafricana bajo cualquier circunstancia y se recomienda a los españoles que estén en el país que lo abandonen lo antes posible».

La expedición del Zamudio estaba formada por alrededor de 18 personas. No todos los jugadores se habían sumado. Apenas 10, la mitad de la plantilla. «Unos por motivos de trabajo y otros porque no se atrevían. Es comprensible. No podíamos obligarles», explica el presidente. De Prado iba junto a otros tres directivos y los técnicos.

El proyecto consistía en colaborar con el proceso de paz del país liderado por el Gobierno mediante campus de fútbol para niños y partidos contra equipos locales en el estadio de la capital capital, Bangui. El Zamudio iba a ser el primer equipo europeo en jugar allí.

Sin embargo, el conflicto armado intercomunitario en el país se ha recrudecido en los últimos meses. En los últimos días han sido asesinados tres periodistas rusos que preparaban un reportaje sobre los mercenarios de la guerra. Con mayor extensión que España, la República Centroafricana es escenario de una de esas guerras que no llaman la atención en Europa. Antigua colonia francesa, ha encadenado dos contiendas civiles en el siglo XXI.

La segunda enfrenta al Gobierno con los Seleka, una amalgama de guerrillas musulmanas con alrededor de 20.000 milicianos, entre los que hay mercenarios chadianos, libios y sudaneses. Hay amplias zonas del norte del país bajo su control. Al otro lado, además de las fuerzas regulares, están los Anti-Balaka, grupos animistas y cristianos, las creencias mayoritarias.

«Hemos hecho consultas y vemos que la seguridad no está garantizada. No podemos llevar a los jugadores a ver lo que pasa y a correr riesgos. Lo sentimos mucho, pero no podemos seguir adelante», lamenta De Prado.

Las gestiones para el viaje suspendido se llevaron a cabo con José Ramón Gaztelurrutia, nacido en Abadiño y que ejerce como representantes de la República Centroafricana en España.