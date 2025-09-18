El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jamal y Yaser Hamed. E. C.

Yaser y Jamal Hamed, los dos futbolistas vizcaínos con nacionalidad palestina que sueñan con jugar en San Mamés

Los dos hermanos, nacidos en Leioa y de padre gazatí, juegan actualmente en el Al-Gharafa de Álvaro Djaló

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:08

El partido que la Euskal Selekzioa disputará contra Palestina en San Mamés podría hacer que Yaser y Jamal Hamed crucen sus raíces con sus orígenes. ... Los dos futbolistas nacieron en Bizkaia, pero tienen la nacionalidad palestina. Son hijos de Ahmed, un gazatí que llegó a Bizkaia a mediados de los años 60 para estudiar la carrera de Medicina, y Ana María Mayor, natural de Miranda de Ebro pero que de muy joven se mudó a Leioa, donde nacieron ambos. El mayor, Yaser, sabe bien lo que es ser internacional. Su hermano pequeño todavía no, pero sueña con hacerlo en la Catedral en noviembre. El escenario idílico. Todo queda en manos de la lista que decida el seleccionador Ihab Abu Jazar.

