Yanis Rahmani se va a enrolar en el Almería Yanis Rahmani durante su etapa en el Mirandés. JAVIER BELTRÁN Martes, 2 julio 2019, 19:47

El excanterano del Athletic Yanis Rahmani (13-5-95) va a cambiar el Mirandés, con el que ha ascendido de nuevo a Segunda División en un último partido agónico en Palma de Mallorca, por el Almería, que milita en la misma categoría y que aspira a ascender a Primera División, según ha podido saber EL CORREO.

«Gracias a todos los aficionados por el calor que me han dado desde el primer día, al presi, personal de oficinas por estar ahí y a Jesús, Pablo Alfaro, Borja Jiménez (sus técnicos) que me han ayudado para formar parte de un grupo estupendo que ha sido la clave del éxito. Me he sentido como en casa», se despedía este martes por redes sociales el eléctrico extremo, aunque sin especificar su destino.

Yanis Rahmani, extremo francés de origen argelino, se enrolaba hace dos años en el CD Mirandés, una vez desvinculado de Lezama con Pablo Alfaro como entrenador. Ya reconocía que había encontrado «la estabilidad que necesitaba», firmando por un club de empaque donde ha serenado su juego de velocidad y quiebros hasta la línea de fondo. El excachorro, de 24 años, estuvo cedido anteriormente en el Sestao River de la mano de Ángel Viadero. En junio de 2015 regresó a Lezama para disputar la pretemporada en el Bilbao Athletic, recién ascendido a la Liga Adelante, pero no pasó el corte y se marchó de nuevo en forma de préstamo al Tudelano. Aquel mercado de enero regresó a casa para enrolarse en la SD Leioa, con 4 goles en 18 partidos reivindicándose de nuevo y manteniendo al equipo de Sarriena en Segunda B ante el Xátiva en el playout.

Tras volver de nuevo al River, ya libre de ataduras, se marchó a Miranda, donde ha cuajado dos temporadas completas a un notable nivel demostrando que había madera de futbolista. Hasta el punto de que el Almería se haya fijado en sus prestaciones y lo vaya a incorporar en una estructura donde la pasada campaña militó el lateral izquierdo del Athletic Andoni López, que regresa a la pretemporada con Gaizka Garitano.