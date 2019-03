Selecciones Xavi tampoco jugará con Cataluña Xavi Hernández, disputando un partido contra la selección catalana. / Efe Tanto la Federación como el futbolista han anunciado que el mediocentro no podrá disputar el amistoso del lunes ante Venezuela NACHO CABALLERO Domingo, 24 marzo 2019, 17:01

Xavi Hernández no estará presente el lunes el Montilivi en el partido que disputa la selección catalana contra Venezuela. El Al Sadd Club de Catar se suma así a la misma medida a la que ya se habían adherido equipos españoles como el Rayo Vallecano, Valladolid y Huesca de no dejar a sus integrantes y cuerpo técnico de la plantilla disputar partidos con Cataluña por la delicada situaciónn que viven en la Liga y su lucha por no descender.

El comunicado oficial de la Federación catalana de fútbol dice lo siguiente:

«Xavi Hernández finalmente no podrá estar en Montilivi. Los compromisos trascendentales de su equipo, el Al Sadd Club de Qatar, en el último tramo de la liga, han imposibilitado la presencia del futbolista egarense en el partido que disputará la Selección Catalana Absoluta ante Venezuela. Tanto Xavi como la FCF han trabajado hasta el último momento para asegurar su presencia un nuevo año con el combinado catalán, pero no ha sido posible por motivos deportivos».

Además, el propio jugador ha salido al paso de posibles especulaciones con un comunicado propio a través de su cuenta de Instagram:

Con su ausencia, se cancela la posibilidad de rendirle homenaje, al ser probablemente esta la última vez que iba a vestir la elástica catalana, si se retira al término de esta temporada como todo parece indicar.

Con su baja, el principal atractivo del partido será el central del Barcelona Gerard Piqué, que sí participará en el encuentro, al igual que Riqui Puig, Javi Puado y Pedro Milla, conformando la convocatoria del técnico Gerard López con un total de 22 jugadores.