Un vizcaíno en la Primera División de Marruecos: «Gente de Segunda B podría jugar aquí» Martín Bengoa, excentrocampista del Bilbao Athletic y Leioa, ha fichado por dos temporadas por el Moghreb Athletic Tetuán JAVIER BELTRÁN Jueves, 4 julio 2019, 23:41

Martín Bengoa (Otxandio, 21-11-94) está encantado en la Primera División de Marruecos, tanto que ha fichado por dos temporadas con uno de sus clubes más históricos, el Moghreb Athletic Tetuán. «El fútbol de Marruecos es de ida y vuelta, de transiciones», comenta en una entrevista para EL CORREO el excentrocampista de Bilbao Athletic, Fabril y SD Leioa, que ha declinado una opción en Arabia Saudí.

- ¿Qué tal su experiencia desde enero en el Chabab Rif Al Hoceima de Marruecos procedende de la SD Leioa?

- Muy contento, fiché por seis meses, hice buenos números, metí cinco goles y di cinco asistencias. Jugué todo. Este verano he tenido varias ofertas de un equipo de la Liga saudí, y de varios de Marruecos. Me decanté por el Athletic Tetuán, un equipo histórico, que es el que más confianza ha puesto en mí.

- Un Tetuán que quedó en la parte baja de la tabla...

- Sí, ha quedado el 17, cerca de descender. El Wydad Casablanca y Raja son los mejores equipos de allí, los seis primeros son muy buenos, con presupuestos muy grandes. Hay mucha gente de Segunda B en España que podría jugar allí en Primera.

- ¿Qué nivel ha descubierto entre los futbolistas de Marruecos para que más vizcaínos se animen a probar?

- Yo a otros jugadores les recomentaría que si tienen oportunidad de ir a Marruecos, que vayan. Es un país donde el fútbol no está explotado, donde el nivel de Primera no es como el de la Primera de España, pero es una experiencia súper bonita; el fútbol de allí me encanta. Es un fútbol más rápido, de transiciones, más de ida y vuelta continuo.

- Ruyman y Bengoa son los únicos españoles de la última Liga de Marruecos, ¿no es extraño tan pocos en un país tan próximo cuando se van en masa a Grecia, Polonia o Malta?

- La verdad que sí. Quizás cuando te lo proponen tienes el miedo de lo que te han contado, u oído, pero por la experiencia que tengo, es un país maravilloso, de gente súper amable. Lo poco que tienen te lo dan, es gente abierta. Yo he ido con mi mujer y mi hijo y a ella jamás le han mirado mal, todo lo contrario. Se lo recomiento a la gente, que si tiene la oportunidad y económicamente te pagan bien, que vayan.

- Había pasado por Bilbao Athletic, Fabril y SD Leioa e intuía que quizás se iba a estancar en la rueda de la Segunda B...

- En Leioa estaba muy a gusto, pero veía que en España era complicado, y que si seguía por ahí me iba a estancar. Ma salió la oportunidad de Marruecos y decidí marcharme porque pensé que era una buena ocasión para superarme y crecer. Va todo muy bien.

- ¿En qué ha mejorado a nivel personal en el centro del campo?

- Lo principal es la confianza. La que he tenido allí ha sido plena, el staff técnico del Chabab Rif Al Hoceima era español y me lo daba. Con confianza te sueltas, te atreves a hacer muchas más cosas. He jugado muy bien y espero seguir así.

- Habrá seguido al Bilbao Athletic y a la SD Leioa la pasada campaña.

- Los sigo bastante, y el Bilbao Athletic pensaba que se iba a meter en el playoff de ascenso, pero el Barakaldo estuvo genial. El año que viene a ver qué pasa.

- Conoce a Villalibre e Iñigo Vicente. ¿Se quedarán en la primera plantilla?

-Sí, a Oleaga también le conozco. Les deseo mucha suerte, ojalá se metan en la dinámica del primer equipo, que es lo que sueñas desde pequeño. Creo que tienen ambos posibilidades y esperanzas.

- ¿Qué le parecen Sancet y Vencedor que juegan en su posición?

- Chavales jóvenes, de mucha proyección, deben aprovechar el momento.

- Etxeberria al Bilbao Athletic y Patxi Salinas al Basconia de técnicos. ¿Cómo lo valora?

- Les han dado la oportunidad y lo harán bien. Cuando Etxebe estaba entrenando en el Basconia, yo jugaba en el Bilbao Athletic. Salinas casi me firmó el pasado verano en el Badajoz. No se hizo, pero hubo conversaciones.

- Y Unai Bilbao a la Primera en México con el Atlético San Luis y Óscar Gil a la Segunda con el Racing. No está mal...

- Saber que has jugado con esa gente y que promocionan es una satisfacción, me llevo muy bien con ambos. Competí con ellos en el Bilbao Athletic y subimos a Segunda.

- ¿Qué le diría a Iñigo Muñoz y Gorka Pérez que se quedaron cortados como usted en su último año con el Bilbao Athletic y que se tienen este verano que buscar la vida?

- Que el fútbol no se termina en el Athletic, y que hay fútbol por todo el mundo, que vayan con humildad y trabajo, que obtendrán sus frutos.

- Firma dos años en Tetuán. ¿Qué espera de su futuro con sólo 24 años?

Primero ganarme al club y a la afición, hacer los mejores números posibles para lo que pueda llegar en el futuro. Es mi vida, trabajo y me pagan para ello. Hay que aprovechar el momento, la vida del futbolista es muy corta.