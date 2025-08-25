El vizcaíno Borja Sainz marca un doblete y ya acapara las portadas de la prensa portuguesa El extremo, que firmó este verano con el Oporto tras estar en la agenda del Athletic, ha caído de pie en uno de los grandes del fútbol luso

Borja Sainz (Leioa, 24 años) ha caído de pie en el fútbol portugués. El extremo vizcaíno firmó por el Oporto este verano después de estar en la agenda del Athletic, que valoraba su polivalencia, desborde y gol (18 la pasada campaña), y no ha podido arrancar mejor su etapa con los dragones. Repartió una asistencia en su debut y en su segundo partido en casa ha marcado dos goles que sirven para que su equipo comparta liderato con el Sporting y el Moreirense.

El vizcaíno jugó ayer los 90 minutos con la camiseta del Oporto, en la victoria de los dragones por 4-0 frente a Casa Pia. Marcó el primero a los veinte minutos de partido tras aprovechar un gran centro desde la banda y puso el broche final con el cuarto en un gran contraataque dirigido desde la banda derecha.

El equipo de Sainz se medirá el sábado al vigente campeón, el Sporting, en lo que será el primer gran duelo de la temporada en el fútbol portugués. El Oporto, sin olvidar al Benfica, es uno de los aspirantes a arrebatarle la corona a los lisboetas. El duelo se disputará en la capital, en el estadio José Alvalade.

La prensa lusa ya se frota las manos ante lo que sucederá el próximo sábado y aprovecha la victoria de ayer del Oporto para 'vender', más aún si cabe, uno de sus grandes clásicos. Tanto A Bola, como Record y O Jogo, llevan a Borja Sainz en la foto principal de su portada de la edición impresa de este lunes.

«Los depredadores tienen hambre», titula A Bola, que destaca a Borja Sainz como la «figura principal de unos dragones demoledores». En la misma línea apunta Record: «Goleada y exhibición convincente antes del clásico». Para O Jogo, el Oporto de Sainz llega «imparable» a la cita del sábado gracias al extremo vizcaíno, al que consideran un «maestro» del juego.

Que en Portugal se rindan a Borja Sainz, a pesar de ser un recién llegado al país, no es novedad. Es una de las ligas que más cuida el producto joven y sus equipos destacan por explotar al máximo -futbolísticamente y comercialmente- a sus jugadores. De hecho, Sainz tiene una cláusula de salida de 100 millones de euros, cuando el Oporto lo acaba de firmar por trece.

El leiotarra, que jugó en Lezama hasta juveniles, se ha buscado la vida fuera del fútbol español hasta llegar a un equipo que disputa competición europea. Fue internacional sub'18 y sub'19 y disputó 44 partidos con el Alavés (dos goles y dos asistencias) antes de poner rumbo al Zaragoza como cedido. Tras desvincularse del Alavés, donde llegó a debutar en Primera marcando dos goles, tras una cesión en Zaragoza, se fue al Giresunspor turco. Desde allí saltó al Norwich, de la segunda inglesa. Allí explotó la pasada temporada con sus 18 tantos, que le colocaron como el segundo máximo artillero del torneo y le valieron para dar el salto a uno de los 'grandes' de Portugal.