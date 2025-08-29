La versión de Jorge Vilda sobre las polémicas puertas abiertas en la selección: «No es verdad, hacíamos ronda para dar las buenas noches»

G. Cuesta Viernes, 29 de agosto 2025, 08:36 Comenta Compartir

«Es lo que más daño ha podido hacer. No es cierto que las puertas tuvieran que estar abiertas, las puertas estaban entornadas con el pestillo echado para que al final del día», añade. Jorge Vilda ha abordado por primera vez las polémicas puertas abiertas durante su etapa como técnico de la selección española femenina. Lo hace casi dos años después de su abrupta salida, marcada por el estallido del 'caso Rubiales' y su relación rota con los jugadores. «Yo con el doctor o con la fisio o con quien fuera, dábamos las buenas noches a las dos jugadoras, que en aquel entonces estaban de dos en dos en las habitaciones... Buenas noches y hasta la mañana siguiente no se abría. Fin», zanja en una entrevista concedida a Josep Pedrerol, al que reconocía que era una especie de «ronda».

En el adelanto de la la charla, el presentador le preguntó directamente sobre este tema, que en su día sacó a la luz Jenni Hermoso. «Cuando nosotras nos íbamos a dormir, tenías que dejarle la puerta abierta. Tenías que esperar a que él pasara por la noche y hablara con nosotras. Era el único momento que él decía que tenía para hablar con nosotras, cuando tienes todo el día. Si tocas la primera puerta de la primera jugadora, hasta que llegaba a la última a lo mejor había jugadoras que se dormían», detalló en su aparición en Planeta Calleja la futbolista, que recibió el beso no consentido por parte de Rubiales durante la celebración del título.

La atacante, ahora desaparecida en la selección, habló del riguroso control de Vilda en las concentraciones. Entre algunas cuestiones, mencionó un registro de lo que se compraba. Pedrerol planteó al actual entrenador de Marruecos si se consideraba «muy controlador». «Eso es de lo que más daño ha podido hacer, es algo que me pregunta la gente o que se ha quedado ahí. Y que se deslizó, o sea que no se dijo directamente o en un documental alguna dijo algo... Soy exigente, yo me considero un entrenador exigente», se defendía.

Volviendo al tema de las puertas, Vilda comenzó defendiendo su postura explicando que «hay tres pilares básicos, que son la alimentación, el entrenamiento y el descanso». «La alimentación estaba controlada con nutricionistas, con cocineros, etc. El entrenamiento por nosotros». Según la versión del entrenador, su forma de dar las buenas noches a las jugadores para saber si estaban en las habitaciones es algo «correcto». «No hubo ningún problema nunca, en 17 años. Bueno, 17 años no porque los últimos 5 no se hizo, los últimos 12. Si eso llegó a molestar a mí no se me dijo. Eso sale después cuando las capitanas hablan con el presidente y le piden mi destitución», asegura.