Varios grupos de animación de clubes vascos convocan una marcha a San Mamés por el Euskadi-Palestina Citan a los participantes a acudir a El Arenal dos horas antes del encuentro para acudir en masa a La Catedral

Algunos de los principales grupos de animación de los clubes deportivos más importantes de Euskadi han convocado una marcha en la previa del amistoso entre las selecciones de Euskadi y Palestina. La convocatoria cita a los manifestantes dos horas antes del comienzo del partido, programado para las 20.30 horas el próximo sábado 15 de noviembre, en El Arenal para encaminarse hacia San Mamés.

A través de una publicación en la red social 'X,' antes Twitter, aseguran que han «unido fuerzas» las diferentes secciones de animación de los equipos vascos, en colaboración con la plataforma Solidaridad con Palestina en San Mamés, para anunciar la marcha «organizada conjuntamente». Lo han hecho oficial este jueves en la explanada del estadio.

El amistoso entre las selecciones de Euskadi y Palestina se jugará aprovechando las ventanas FIFA para ser «un testimonio del poder moral del fútbol», », según defendió el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, durante su presentación a principios de octubre. El precio de las entradas oscila entre los 20,5 y los 31,5 euros.

La marcha previa está convocada por Iñigo Cabacas Herri Harmaila, uno de los grupos que conforman la grada de animación del Athletic; Indar Gorri Osasuna, Iraultza 1921 (Alavés), Indar Horibeltz (Barakaldo), Bultzada TuxriUrdina (Real Sociedad), Indar Baskonia 1986 y Argamiñak 1940 (Eibar).