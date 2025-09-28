El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El vacile de un futbolista del Rayo a un aficionado del Sevilla que pide su fichaje: «No me gusta la Cruzcampo»

La divertida escena se ha producido antes del duelo liguero entre ambos equipos en Vallecas

G. C.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:31

La guasa propia de los andaluces la tiene, pero no parece que vaya a aceptar la propuesta de fichar por el Sevilla. La escena que se dio en la previa del choque entre el Rayo Vallecano y el conjunto hispalense tiene cierta guasa. El protagonista fue Isi, estrella del conjunto que dirige Iñigo Pérez. Ni corto ni perezoso regateó con gracia la petición de un aficionado rival para que cambiase Vallecas por el Sánchez Pizjuán.

Sucedió cuando los jugadores del Rayo Vallecano se bajaban del autobús para acceder al estadio. Detrás de la valla, un aficionado con la camiseta del Sevilla vio a Isi y no dudó en tratar de hacer de director deportivo. «¡Isi! ¡Isi! ¡Vente al Sevilla», le insistía en varias ocasiones. Lo hacía poco convencido, pensando que su intentona iba a caer en saco roto y sin respuesta alguna.

El centrocampista lo escuchó perfectamente y se giró. Se pensó la respuesta durante un puñado de segundos, esbozó una sonrisa y lanzó una respuesta que nadie se esperaba mientras movía un dedo de un lado a otro. «¡No me gusta la Cruzcampo!», se justificaba. Parece que el fichaje no va a cuajar.

