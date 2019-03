Urzelai: «Después de 11 años en Lezama, fue duro estar sin equipo» Athletic Club Tercera División JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 28 marzo 2019, 19:05

Urtzi Urzelai, generación del 95, es quizás el mejor mediocentro de la Tercera División vizcaína. Ex de Basconia, Bilbao Athletic, Zamudio, Peña Deportiva de Ibiza y UP Langreo, este curso milita en el Sodupe. A las órdenes de Oskar Vales corrobora su clase después de militar once campañas en las categorías inferiores de Lezama. Jugó en el Bilbao Athletic a las órdenes de Ziganda.

Coincidió con los Córdoba, Núñez, Villalibre, Williams, Yeray y compañía, llegando a portar orgulloso el brazalete de capitán del Basconia. «Con algunos sigo teniendo contacto, como con Guruzeta, y te alegras de que compañeros tuyos con los que has compartido vestuario triunfen ahora en Primera División. Eso demuestra lo bien que se trabaja en la cantera de Lezama», señala Urzelai. A sus 23 años, no renuncia a nada, le queda mucho fútbol en sus botas: «No puedo arrojar la toalla tan pronto. Mi objetivo siempre ha sido llegar lo más arriba posible y para ello debo trabajar día a día, para intentar llegar lo más lejos», lanza locuaz. Aventurarse en el extranjero no lo descarta: «No te puedes cerrar puertas, hay que pensar y elegir bien, aunque hay que aprender de los errores», subraya el mediocentro.

En Ibiza no terminó de cuajar: «Era la primera vez que salía de Lezama y fui a Ibiza por medio de mi agente, que era mallorquín, y tenía contactos con la directiva del club». Parecía un proyecto atractivo, para mantener al equipo arriba en Segunda B y aspirar al playoff, pero todo se fue al traste: «Una Liga diferente, en la que podías demostrar tu nivel y jugar en otros clubs, pero bueno... Te prometen cosas, llegas allí y nada es lo que esperas. Cosas que suelen pasar», rememora con resignación el mediocentro. Apenas duró un mes en la isla y vuelta a Bizkaia. Se sumergió durante una semana en el Somorrostro entrenando para ponerse a punto: «Era duro que, después de once años en Lezama, salir de allí y encontrarte sin equipo... Te dices: qué cosa más rara. Con ayuda de los amigos y la familia lo llevas mejor», se sincera recordando aquellos momentos. Pronto le surgió la ocasión de enrolarse en el UP Langreo.

Un punto clave en su incipiente carrera coincidió en el momento en el que pidió salir a Ziganda del Bilbao Athletic, con tres partidos a su espalda. Se reunió con el míster navarro al comprobar que había muchos mediocentros, con Undabarrena, Nolaskoain, Iturraspe, Olaetxea o Bengoa. Una zona ancha demasiado poblada. Se podía haber quedado, pero se inclinó por enrolarse cedido en el Zamudio: «Nunca sabes. En ese momento decidí que era la mejor opción. Igual no salió lo que esperaba, pero de todo hay que sacar la lectura positiva», señala. Fuera de la factoría de Lezama hace frío: «Salir de Lezama no es fácil, estás acostumbrado a tener todas las facilidades del mundo a tu alcance: médicos, entrenadores, personal que te ayuda... y salir cuesta. En cuanto lo haces, sabes que te tienes que buscar las habichuelas», apostilla Urzelai.

En el Sodupe repunta. Se defiende panza arriba en una Tercera División comprimida, pendiente de los dichosos arrastres, en el seno de una plantilla joven y escasa de efectivos: «Ahí vamos, poco a poco, no está siendo del todo fácil, pero tenemos esperanza de sacarlo adelante y de momento, bien», señala. Con su técnico, Oskar Vales, todo fluye. De hecho, pudo salir en enero con una oferta interesante y decidió quedarse en el Hurtado de Saratxo por la influencia del exleón: «Como jugador, sabemos lo que nos cuenta él..., nos dice que jugó hasta de lateral», explica con una sonrisa Urzelai, que no disimula sentirse identificado con el juego que propugna el técnico del Sodupe: «Encantado con el míster, ninguna pega con él. Me convenció para fichar», relata. E insiste en que «quedan partidos y esperamos remontar. Estamos 13 jugadores, pero más unidos que nunca para ayudarnos», zanja el ahora volante encartado.