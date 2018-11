El trotamundos Gondra golea en Hong Kong Marcos Gondra en Hong Kong. / El Correo JAVIER BELTRÁN Bilbao Martes, 13 noviembre 2018, 18:19

A Marcos Gondra, polivalente centrocampista de Mundaka, le va la marcha. Ha jugado en las Ligas de Suecia (Syrianska), Noruega (Mosk, Raufoos y Gjovik) e Italia (Capo Rizzuto) y ahora golea en el Dreams de la Primera División de Hong Kong, donde le han propuesto ya renovar. «Me he reflotado en el mercado asiático», cuenta orgulloso a El Correo. Antes, en España, militó en la cantera del Alavés, Portugalete, Santurtzi o Balmaseda, en dos etapas.

- Dos goles en el Dreams en las últimas dos semanas...

- Jugamos en Copa contra el Kitchee, uno de los mejores equipos de aquí, que el año pasado estuvo Forlan, ahora Sissoko, y metí el gol nuestro en el 2-1 de semifinales. El otro día empatamos y metí en falta en Liga. He metido en dos semanas seguidas.

- ¿Qué nivel está viendo en la Liga Premier de Hong Kong?

- Hay equipos buenos, con buenos futbolistas internacionales, con nivel, y otros con menos, pero es Primera División.

- ¿Cómo aterrizó allí?

- Me llamó un agente español, a través de un jugador que ya estaba aquí, ya me conocía. Necesitaba un mediocentro fuerte, salió mi nombre y me lo plantearon. Yo encima acababa de llegar a Noruega. Me dijeron que sería para verano de la temporada que viene, por ésta. Me volvieron a llamar, fue una propuesta interesante y me decidí.

- Suecia, Noruega, Italia y ahora Hong Kong.

- Me fui a Noruega ya pensando en jugar allí para acabar mi carrera, en plan de ponerme también a trabajar y hacer una vida allí, pero me dije: «vamos a probar». Y como me gusta moverme, pues lo hice.

- El futbolista español está muy valorado fuera.

- Sin duda, en el extranjero te valoran mucho. A nada que seas algo técnico y tácticamente te defiendas, te lo dan todo. Les gustas mucho, y si rindes te dan lo que quieras.

- ¿Qué diferencia ve entre el fútbol de Hong Kong y el que ha conocido en Noruega?

- Es más lento por la humedad y el calor que hace. A veces no te da para más. El pretemporada y al principio en la Liga te encontrabas con 35 grados y una humedad del 90%. Sin haber empezado el partido estabas ya sudando. Y el ritmo es bajo, pero son equipos son físicos. Los jugadores chinos locales no son de mucha calidad.

- ¿Qué vida hace por allí, con su mujer y su hijo pequeño?

- Es caro, pero es todo lo contrario a Noruega. Allí es una vida tranquila, que te puedes aburir, y aquí al revés, es una locura. Tienes muchas cosas que hacer y ver. Hay 7 millones de chinos, Hong Kong es pequeño, en un territorio un poco más grande que Bizkaia. Con la familia me voy a Disneyland, hago más cosas que en otros sitios.

- ¿Y el futuro lo que le venga a sus 31 años?

- La verdad es que el mercado asiático está muy abierto a todos, y me está yendo bien. Empecé con buen pie, lo estaba haciendo muy bien. Estoy jugando de mediocentro, de pivote, he jugado un par de partidos de central también. Me han ofrecido renovar ya y puede que me salgan otras cosas mejores. Me iba a retirar casi en Noruega y estoy reflotando otra vez.

- O sea, que ha conquistado el mercado de Asia...

- Bueno, la verdad es que me va muy bien, sí.

- ¿Sigue atento al fútbol vizcaíno?

- Sí, suelo ver lo que hace el Balma, el Portu es el líder, también de la Segunda B, donde tengo amigos que juegan. Los partidos no los puedo ver en directo por el cambio horario (siete horas más), pero veo resultados de varios grupos, como el Melilla de Igor Martínez.