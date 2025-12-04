El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aficionados del Deportivo de La Coruña con una pancarta en memoria de Jimmy. RC

Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy

La jueza les citará a un juicio oral en el que también habrá dos personas más del Frente Atlético por las lesiones propiciadas a otro Riazor Blue

David Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:01

Once años han pasado de la trágica pelea entre los grupos radicales del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña a orillas del río Manzanares que se saldó con la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, más conocido como Jimmy. Tras mucha incertidumbre a lo largo de este tiempo para hallar al culpable del asesinato, finalmente la jueza Adelaida Medrano, que se encarga del caso, ha procesado a tres ultras del Atlético que afrontarán un juicio por los sucesos de aquel 30 de noviembre de 2014.

La falta de pruebas es lo que ha extendido el proceso judicial durante tantos años. Algunos de los magistrados que se encargaron del caso anteriormente optaron por archivar la causa, pero la Audiencia Provincial de Madrid insistió en reabrirla en numerosas ocasiones. El último auto dado a conocer por el juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha sido el primero en el que se identifican a individuos como posibles culpables y tendrán que declarar ante la jueza. Además, habrá otros dos radicales del Frente Atlético que también serán procesados por propiciar lesiones a otro ultra gallego.

El próximo 18 de diciembre será cuando la magistrada comunique su decisión a los cinco radicales, que se encontrarán en libertad hasta la celebración del juicio, según adelanta El Confidencial. «En un momento dado, la víctima que, a consecuencia de los golpes, había caído al suelo, fue levantada por sus agresores e, igualmente, arrojada al río por encima del muro de seguridad», menciona el auto sobre el fallecimiento de Jimmy, que tendría lugar poco después en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

A la hora de arrojar luz sobre el asesinato de Jimmy, la falta de pruebas es el gran problema. Hubo un menor absuelto por la supuesta participación en la pelea en un procedimiento diferente por esta causa. Hasta ahora la única sentencia firme que hubo fue una sanción menor a varios ultras de ambos equipos por la pelea. Mientras tanto, esta causa aún abierta se aproxima a su final, en un suceso que supuso un antes y un después en el control de los grupos radicales.

