Dos testigos refrendan la versión de Agapito Iglesias y Juanfran

Para este miércoles también está prevista la declaración de los administradores concursales del Real Zaragoza

El juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de mayo de 2011, que propició la permanencia del club aragonés en Primera División, ha continuado este miércoles con la declaración de dos testigos propuestos por las defensas de Agapito Iglesias y Juanfran García y que han ratificado la versión relatada por estos acusados.

La defensa del expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, ha presentado el testimonio de Javier Bazuco, amigo y socio de Iglesias, que ha declarado que estuvieron juntos la semana del 15 al 20 de mayo de 2011 en Dublín (Irlanda) para presenciar la final de la Liga Europa invitados por un representante de futbolistas.

Durante su declaración ante el juez, Iglesias explicó que era imposible que los futbolistas del Real Zaragoza, como algunos declararon, le entregaran el dinero que supuestamente sirvió luego para amañar el encuentro ante el Levante porque estaba fuera de España en los días previos al partido investigado, tal y como ha sostenido su socio.

Otro de los testigos que ha declarado este miércoles ha sido Raúl Reina, amigo del exfutbolista del Levante Juanfran García, que ha asegurado que Juanfran le prestó 11.000 euros en mayo de 2010 y que le devolvió el dinero, también en efectivo, un año después entre abril y mayo de 2011, aunque no firmaron ningún tipo de documento porque, según ha confesado, Juanfran dijo que entre ellos «no hacía falta».

El exjugador del Levante señaló en su declaración como acusado en esta causa que no extrajo dinero entre el 5 de mayo y el 24 de junio de 2011 porque sacó poco antes 6.000 y porque su amigo le devolvió 11.000, una versión que ha sostenido Raúl Reina.

También ha declarado la directora de administración del Real Zaragoza en 2011, Purificación Ramón, que ha explicado que contabilizó la salida de «caja en efectivo de 765.000 euros y una transferencia de unos 900.000», que la Fiscalía sospecha que sirvió para pagar parte de las primas a los jugadores del Levante, y que posteriormente, por órdenes de los administradores concursales, se hizo una declaración complementaria en agosto de aquel año.

La exempleada del Real Zaragoza, sin embargo, no supo precisar cuál fue el destino de los 765.000 euros que se retiraron en efectivo de la caja del club maño y ha asegurado que no participó en la operación, que sólo cumplió las «órdenes verbales» que le dio Javier Porquera, director financiero del conjunto aragonés en aquella época, y que no vio «ningún recibí» de haber pagado en efectivo ese dinero a los jugadores.

