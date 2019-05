Terrazas firma seis años como Manager General del Hogar Alcarreño El entrenador bilbaíno focalizará sus esfuerzos en sentar las bases y ascender a categoría nacional JAVIER BELTRÁN Jueves, 30 mayo 2019, 18:45

El entrenador bilbaíno Carlos Terrazas ha sido nombrado Manager General para pilotar un proyecto deportivo a largo plazo (seis años) del Hogar Alcarreño, club refundado en el 2012 que actualmente milita en Regional Preferente de Guadalajara, en la que terminó tercero la pasada campaña.

Terrazas, que conoce la zona de su pasado como entrenador del Deportivo Guadalajara, en la que coincidió con Gago y Jonan García, y al que ya ascendio a Segunda División, atesorará los cargos de entrenador del primer equipo, director deportivo y coordinador de las categorías inferiores del Hogar Alcarreño, donde militan 200 niños. El objetivo tanto de su presidente, Carlos Cuenca, como del ex técnico de Bilbao Athletic, Gimnástica, Eibar, Burgos, Jaén, Mirandés, Ceuta o Ponferradina, versa en catapular al Hogar Alcarreño hasta la Liga123, un reto para lo cual el club ata a Terrazas para las próximas seis temporadas. Algo insólito en el actual fútbol acostumbrado a las urgencias y al cortoplacismo.

De momento, el ex director deportivo de Lezama, focalizará sus esfuerzos en sentar las bases y ascender a categoría nacional: «En mis 43 años de experiencia nunca había tenido la posibilidad de desarrollar un proyecto de larga duración. Voy a tener tiempo para desarrollar mi proyecto y estoy convencido que las cosas, con tiempo, salen adelante. Eso es lo que me ha motivado a comprometerme con el club», lanzaba Terrazas, de 57 años, en la puesta de largo. «Estoy como un niño con zapatos nuevos, podré hacer lo que siempre he deseado», remató el técnico de Indautxu. Pretende colocar a su nuevo club en el mapa español: «En este plazo queremos llevar al primer equipo al fútbol profesional y, como gran objetivo colocarlo, en ese plazo, en Segunda. Si no se consiguiera, sí sentar las bases para que en un corto periodo de tiempo se pudiera conseguir. Para la temporada que viene queremos subir a Tercera», acotó.

Terrazas insistió en que las misiones se cosechan a base de perseverar y que la ciudad de Guadalajara, de nuevo, se lo brinda: «Yo no quiero estar aquí solo seis años, quiero estar muchos más. Mi ilusión sería estar veinte años y más, si es posible. Mi contrato inicial es por seis años pero me gustaría ampliarlo posteriormente», desveló. Curiosamente, existe una rivalidad en la ciudad entre el Hogar Alcarreño y el Deportivo Guadalajara: «No son enemigos. Entiendo que son dos clubs de Guadalajara cuyas relaciones siempre han sido buenas y son dos proyectos que pueden convivir simultáneamente», confesó Terrazas.