Andoni Pérez fue el goleador del Real Sociedad C 0-1 Portugalete. Club Portugalete
Tercera Federación

El Portugalete regresa a la senda de la victoria en liga antes de la Copa del Rey

Tras conceder su primera derrota en la jornada anterior, los jarrilleros se impusieron a la Real Sociedad C (0-1)

Peru Olazabal

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:01

Comenta

El Portugalete llegaba este fin de semana con las dudas que le pueden generar a uno de los grandes favoritos conceder su primera derrota de la temporada. Después de perder por 0-1 ante el Pasaia en La Florida, este domingo, a los portugalujos les tocaba visitar Zubieta para medirse a la Real Sociedad C. Pues bien, la escuadra jarrillera pudo regresar a la senda de la victoria, al vencer por 0-1, gracias a un buen tanto de Andoni Pérez. De este modo, se reafirman en el liderato, distanciándose a dos puntos del Aretxabaleta, cinco de Pasaia y Aurrera Vitoria y hasta seis del Leioa, quien completa las posiciones de play-off de ascenso.

Este triunfo llega en el mejor momento posible. Y es que este próximo miércoles a las 20.00 horas, el Portugalete recibe a todo un recién descendido de Primera División, tal y como es el Valladolid, en la primera ronda de la Copa del Rey. Los jarrilleros están convencidos de sus opciones de dar la campanada y poder seguir disfrutando de esta atractiva competición, por mucho que sea un reto muy complicado. Por otro lado, en esa misma Tercera Federación, el Santurtzi, tras cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, pudo imponerse por 1-0 al San Ignacio, con la diana de Igarki Grande. Los morados escalan así a la decimotercera plaza, un punto sobre el descenso.

