Unai Garcés conduce el balón frente a varios jugadores del Santurtzi. Club Portugalete
Tercera Federación

El Portugalete golea al Santurtzi en el derbi de la Margen Izquierda

El conjunto jarrillero vence por 4-1 a los morados y amplia su renta en el liderato a cinco puntos del segundo clasificado

Peru Olazabal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:08

Comenta

Portugalete y Santurtzi, los dos únicos conjuntos de la Margen Izquierda en Tercera Federación, cruzaron sus caminos el pasado domingo en La Florida. Cada uno de ellos llegaba a este derbi en dinámicas muy dispares. Los portugalujos defendían el liderato con 19 de 24 puntos posibles en su casillero. Mientras, los santurtziarras estaban un punto por encima de los puestos de descenso, con nueve en total. Aunque también estaba la incógnita de si los jarrilleros acusarían el desgaste de ganar el miércoles al Real Valladolid en la Copa del Rey.

Pues bien, el conjunto de Egoitz Bilbao no tardó en despejar dichas dudas. Es cierto que comenzaron por detrás en el marcador debido a un tanto tempranero de Mikel Escobar. Sin embargo, los goles de Martín Fernández de Corres, Alain Lete y el tanto en propia de Adrián Echaniz les sirvieron a los locales para remontar antes del descanso. Andoni Pérez puso la rúbrica y el definitivo 4-1 en el electrónico.

De este modo y gracias a la derrota del Aretxabaleta ante el Derio (1-0), el Portugalete amplió su renta en el liderato, hasta gozar ahora de cinco puntos de ventaja sobre el propio Aretxabaleta y el Aurrera de Vitoria. El Santurtzi continúa un punto por encima de los puestos de descenso, en la apretada zona baja de la clasificación.

