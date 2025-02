El Pasaia pone fin al récord histórico de imbatibilidad del Portugalete

Peru Olazabal Lunes, 10 de febrero 2025, 18:02 Comenta Compartir

Hasta este pasado fin de semana, entre los 496 equipos que componen las cinco principales categorías del fútbol nacional, solo tres podían presumir de no haber concedido ninguna sola derrota esta temporada. Todos ellos militan en Tercera Federación, aunque en distintos grupos. Estos son Las Palmas Atlético, Náxara y el Portugalete. No obstante, esta jornada ha supuesto el fin de las espectaculares rachas de estos dos últimos, que han perdido de manera sorprendente. En el caso del cuadro portugalujo, lo hizo en La Florida frente al Pasaia (0-1), en un duelo que los jarrilleros dominaron de manera rotunda, pero terminaron por caer al no transformar sus numerosas ocasiones.

Esta es la primera derrota del Portugalete en 280 días. La última vez que tropezó fue el 5 de mayo de 2024 ante el Deusto (1-0). Desde ese momento, han jugado la última jornada del curso pasado, los seis encuentros del play-off de ascenso en el que fueron eliminados en una cruel tanda de penaltis -no cuenta como derrota- y un total de veinte encuentros de la actual liga. En total, eran 27 partidos consecutivos sin perder: 15 victorias y 12 empates. Según ha podido comprobar EL CORREO, este es el mayor récord de imbatibilidad de la historia del club en los 38 años que han militado en categoría semiprofesionales: Tercera Federación y las extintas Tercera División y Segunda B.

El conjunto dirigido por Iván Franco ha superado con holgura la anterior marca, establecida en la temporada 2018/19. En ese momento, la escuadra que estaba a las órdenes de Ezequiel Loza logró estar durante 19 encuentros seguidos sin ningún tropiezo. En declaraciones para este periódico, el actual técnico de los jarrilleros lamenta «perder en el partido que más superiores hemos sido al rival», ya que estrellaron hasta tres balones en los palos, entre otras ocasiones de gol. Aunque valora que «para nosotros es un orgullo conseguir un récord de esa dimensión, dice mucho de cómo trabaja el equipo, cómo cree y cómo está haciendo las cosas». Asimismo, hace hincapié en que «tiene muchísimo valor porque no es nada fácil.

Iván Franco reconoce que este pasado domingo «nos fuimos dolidos porque no estamos muy acostumbrados a esa sensación de perder un partido». Sin embargo, a su vez, se muestra «orgulloso del partido que hizo el equipo». El entrenador vizcaíno tiene claro que «tenemos que afrontarlo con normalidad porque lo que no era normal era lo que estábamos haciendo hasta ahora, todos los equipos pierden algún partido». Por lo tanto, confía en reponerse rápidamente para continuar persiguiendo ese ansiado liderato que otorga el ascenso directo y que ostenta el Leioa, ahora con cuatro puntos de diferencia.

Alta exigencia

Los espectaculares registros del Portugalete no han sido suficientes para ocupar la primera plaza que se fijan como objetivo. Por ende, Iván Franco es exigente. El técnico considera que «merecemos llevar más puntos de los que tenemos». Aun así, es consciente de que «nos están lastrando ciertos empates. Es el equipo que más empata del grupo junto al Santurtzi (8). Además, resalta que «tenemos que mejorar en casa». El conjunto jarrillero es el mejor visitante del grupo con 25 puntos a domicilio. En cambio, hay hasta seis equipos mejores como locales. En La Florida registran cinco victorias, cuatro empates y esta primera derrota. Unos números más que mejorables.