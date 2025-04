El Aurrera de Vitoria celebra su 90 aniversario con el ascenso a Tercera

Pablo Sanz Sábado, 26 de abril 2025, 13:40 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

El Aurrera de Vitoria regresa a Tercera RFEF. Por la vía rápida. El conjunto rojillo tenía cuatro oportunidades para conseguir el ansiado ascenso en esta recta final de campeonato, pero lo ha logrado a la primera. Su victoria ante el Mercedarias en Zaramaga (1-3) le permite celebrar el campeonato de División de Honor, con una superioridad abrumadora sobre sus perseguidores, el San Prudencio y el Ariznabarra.

El histórico equipo vitoriano vuelve al fútbol nacional dos años después de su último descenso. Y lo hace de la forma más especial, en el 90 aniversario desde su fundación y con un dominio incontestable de su grupo. El grupo de Ander Markinez es el menos goleado de la categoría y hace sólo unas semanas le endosó un 10-0 al Abetxuko, situado en la zona baja. «El objetivo era intentar lograr el ascenso. No pensábamos que con tantas jornadas de antelación», reconocía el técnico rojillo a este periódico poco antes de afrontar el choque decisivo.

El Aurrera empezó bien el partido que le valió el ascenso. No se había cumplido el primer minuto de partido cuando un centro desde la banda derecha fue rematado por Joel Martínez cuyo cabezazo se fue fuera por muy poco. Los rojillos siguieron al ataque. Diez minutos más tarde Ekaitz Rodríguez con un disparo desde fuera del área estuvo cerca de convertir el 0-1.

Pero cuando mejor estaban los visitantes el Mercederias se adelantó en el marcador. un córner botado desde el costado derecho fue rematado por el Asier Martínez en el área pequeña, sin que el guardameta del Aurrera nada pudiera hacer.

Lejos de venirse abajo, el Aurrera siguió intentándolo. Un chut de Ekaitz Rodríguez que detenía de forma espectacular Jon fue el anticipo del empate de los rojillos. Un pase entre líneas desde el centro del campo dejó completamente solo a Abel Ruiz de Arbulo, que definió por bajo para poner las tablas en el luminoso antes del descanso.

La segunda mitad empezó con susto para los rojillos. El Mercedarias reclamó una expulsión por agarrón a un jugador del Mercedarias, pero el colegiado del encuentro no lo señaló. La decepción para el conjunto local prosiguió con el segundo tanto visitante.

Un disparo raso de Ekaitz Rodríguez que golpeó ligeramente en el palo acabó en el fondo de la red culminando la remontada del Aurrera. El choque se puso aún más de cara para los rojillos tras la expulsión de un futbolista del Mercedarias por una dura entrada.

Con un jugador más el Aurrera trató de cerrar el encuentro lo antes posible y lo logró en los últimos minutos con una diana de Aitor Muñoz, que aprovechó una salida en falso del cancerbero local para cerrar el partido y el ascenso.

Lo cierto es que el ascenso a Tercera redondea un curso para enmarcar. El club de Olaranbe gozó en octubre de la oportunidad de disputar la ronda previa de la Copa del Rey, aunque entonces cayera por la mínima ante el Villamuriel palentino y se quedara a las puertas de enfrentarse a un equipo de Primera. Pero entonces ya puso el foco de lleno en buscar el ascenso. Los jugadores lo tenían claro. En Liga, sólo ha encajado una derrota como visitante, en la lejana quinta jornada ante el Laudio y su defensa es la menos goleada del campeonato.

En su vuelta a Tercera, los rojillos se encontrarán con el San Ignacio y el Alavés C salvo imprevisto mayúsculo en la recta final de la campaña (el San Viator está descendido de manera matemática). Además, los tres clubes vitorianos pueden no ser los únicos en la categoría. Dependerá de las vacantes que queden en Tercera como consecuencia de los ascensos en el play off y descensos de Segunda RFEF. Por eso, el segundo de Álava puede tener previo en un play off con los subcampeones de las otras dos provincias que también ejercerá de previa copera.

