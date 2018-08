El vizcaíno que ha conquistado la liga de fútbol en Malasia Campeón. Martín posa con el título de la liga logrado, y abajo en un entrenamiento con uno de los metas del Johor, Farizal Marlias. / E.C. El entrenador de porteros Orkatz Martín gana competición regular con el Johor Darul, el primer equipo de su país que se mete en la fase de grupos de Champions de Asia JUANMA MALLO Viernes, 3 agosto 2018, 01:37

Quería seguir su carrera fuera. Y buscaba a través de Internet equipos en los que hubiera técnicos españoles para mandarles su curriculum. No había suerte. Hasta que a través de una persona conocida, se le planteó la posibilidad de salir. «Me dice que conoce a un director deportivo que, casualmente, buscaba a un entrenador de porteros. Pero no me decía ni la liga ni el país. ¡No me decía nada! Le di una serie de referencias. Le gustó lo que le dijeron, y me puso en contacto con ese director deportivo. Y dio los mismos pasos, le gustó lo que vio...». Orkatz Martín (Berango, 35 años) se marchó en febrero al Johor Darul Ta'zim FC, de Malasia, y ahora acaba de celebrar la quinta liga que esta escuadra recauda de forma consecutiva. Este honor permite a este conjunto del sur del país, a 30 minutos de Singapur, ser el primer equipo de su país que accede la fase de grupos de la Champions de Asia.

Martín comenzó a entrenar a porteros desde muy joven. Se enroló en la Fundación Athletic, y luego ha pisado casi todas las categorías del fútbol vizcaíno, casi siempre en el cuerpo técnico de Carlos Docando, exentrenador del Portugalete. «Empecé con él en División de Honor. Estuvimos en el River, luego pasé cuatro años por el femenino del Athletic, y también combiné el alevín y el infantil de chicos en Lezama. De ahí fui al Amorebieta con Carlos, en Segunda B. Y hasta febrero estuve en el Getxo», enumera su trayectoria. Mientras preparaba a sus futbolistas, siempre miraba de reojo al exterior y aplicaba esa estrategia de enviar sus datos y experiencia a entrenadores españoles. Y le salió esa oportunidad, secreta en un primer momento. «Les dieron mis referencias Luis Llopis -extécnico de porteros del Athletic de Caparrós, del Madrid de Zidane y ahora en la Real- y Juan Luis Fuentes, coordinador del Athletic femenino», recuerda. Y eso convenció al equipo malayo.

Se fue para allí solo. «Queríamos hacer las cosas bien. Por eso, mi mujer ha venido con los dos críos cuando acabaron el curso escolar. La idea era también ver cómo era esto, porque si no me parecía adecuado para que ellos vinieran no iban a hacerlo», relata. Sin embargo, su familia ya está allí y hace unos días disfrutaron de la espectacular fiesta, fuegos artificiales y paseo en autobús incluido, que se organizó en Johor, una de las ciudades más populosas del país. Y es que Martín no ha encontrado ningún problema de seguridad. «Es lo que más me sorprendió. He andado de noche por las calles, por sitios diferentes y no he visto cosas raras. Es una ciudad segura, limpia... Se quiere parecer mucho a Singapur, y apuesta por la modernidad. La gente me dice que para ser la primera vez que voy fuera he sido muy afortunado», relata el técnico de porteros de un Johor Darul propiedad del heredero al sultanato de esta región del mismo nombre.

Instalaciones modernas

Malasia se divide en varios estados monárquicos. En el que reside Martín, el 'trono' pasa de padres a hijos. Tunku Ismail Idris se llama el dueño y le apasiona el fútbol. «Cogió el equipo en 2014, y llevan cinco títulos seguidos. Hasta ahora, había jugado la fase previa de la Champions de Asia, y siempre caía eliminado. Pero este año, por el coeficiente de puntos, entramos en la fase de grupos». El vizcaíno asume la dificultad de hacer un buen papel en este torneo que arrancará en marzo. «Te puede tocar, por ejemplo, el Guangzhou Evergrande de Paulinho». De todos modos, eso queda en un segundo plano al conseguir el heredero su gran objetivo: que su equipo sea el primero de la historia malaya en disputar este torneo. «Era su obsesión. Y desde entonces, ha modernizado las instalaciones, que no tienen que envidiar nada a las de un Primera de España. Imagínate un Lezama, pero en el que solo entrena el primer equipo. ¡Son espectaculares! Hay dos campos de hierba natural, uno de fútbol once cubierto. Tenemos dos gimnasios con todas las máquinas que puedas imaginar, piscina interior, sauna... ¡Todo lo que te haga falta!», se emociona.

Entrenado por Raúl Longhi, argentino que dirigió al Espanyol, el Johor destaca con respecto al resto de escuadras -ha sacado 23 puntos al segundo- por el número de extranjeros que tiene en sus filas. Solo puede haber tres, más uno con documento de algún país asiático, pero disfruta de varios 'nacionalizados'. Entre ellos Natxo Insa, con pasado en el Levante, el Zaragoza, el Alcorcón y el Valencia, entre otros, y su hermano Kiko. «Tienen pasaporte malayo porque una de sus abuelas es de aquí. Y hay un canadiense al que le ocurre lo mismo. Y además, hay un argentino que juega como iraní. Así que a nada que fiches bien marcas la diferencia», indica Martín, que recalca que su equipo es el que más gente mueve a los estadios. «Nosotros tenemos un campo de 20.000 espectadores y el heredero está construyendo uno para 40.000 personas. En general, los campos no se llenan, pero cuando vamos nosotros sí es cierto que va más gente al campo. ¡Somos el equipo a batir! Suele haber entre 6.000 y 12.000 persona, aunque el año pasado jugamos en Yakarta, Indonesia, en la Champions frente a 50.000 personas. ¡Fue increíble!», recuerda este vizcaíno que, desde este fin de semana, tiene otro objetivo en mente: la Copa de Malasia. A por otra conquista en un equipo con marcado acento castellano. «Estamos 12 personas que hablamos español: el entrenador, los Insa, el preparador físico es asturiano...».