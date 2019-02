Reunión Tebas: «Desde que Florentino abrió la veda, todos opinan demasiado sobre el VAR» Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Efe El presidente de LaLiga acudió junto a las asociaciones de otros deportes a una reunión en el CSD por la Ley del Deporte JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 13 febrero 2019, 14:11

Javier Tebas, presidente de LaLiga, acudió como miembro de la asociación de Ligas profesionales al Consejo Superior de Deportes, junto con la Antonio Martín, su homónimo en el baloncesto, Adolfo Aragonés, en el balonmano, y Javier Lozano, del fútbol sala, para discutir los puntos del anteproyecto de Ley para el Deporte. La reunión duró poco más de 90 minutos y en la misma expusieron su malestar por algunos puntos del anteproyecto.

«Están abiertos a escucharnos. Después ya veremos si nos hacen caso, o no», desveló Tebas a la salida de la reunión. «El CSD está recibiendo muchísimas alegaciones, pero nos animan a hacerlas y así debe ser para alcanzar el máximo consenso», añadió sobre la postura tanto del ministro de Cultura y Deportes José Guirao, como de la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda. Además, el presidente de LaLiga aseguró que «estas alegaciones quedarán y no es perder el tiempo. El anteproyecto y nuestras alegaciones quedan en el expediente y, el que siga con él, tendrá todo este trabajo ya hecho. Sirve de muchísimo«. «Es muy positivo para todos», defendió. «A mí no me ha convencido nada de lo que me han dicho sobre este tema pero bueno, ya hice un comentario y ahora tengo que centrarme en intentar cambiar lo que creo que perjudica al fútbol profesional». «Ellos quieren consensuar lo más posible», acusó.

Se abrió la veda con el VAR

Sobre las posible alegaciones que presentarán las diferentes asociaciones deportivas, señaló que «van conjuntas, las de las cuatro». «Son más de los 50 artículos que querían cambiar las federaciones y creemos que se cambia el modelo de competiciones profesionales, aparecen dos conceptos peligrosos: titularidad y quitan el de coordinación, la explotación económica de las federaciones... ».

Javier Tebas quiso también comentar las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín en las que pedía «más valentía» a la hora de utilizar el VAR. «Yo, en eso, desde que se abrió la veda por parte del presidente del Real Madrid con el de la Federación, pues ahora todo el mundo habla». Además, lanzó un dardo a Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, al señalar que le «sorprende que además el presidente hable de proteger a los árbitros cuando él fue el primero que filtró su llamada de Florentino». «Se abrió la veda a comentarlo todo y ahora es excesivo. Todos hablan sobre el VAR», finalizó.

«Con el VAR no se puede circunscribir solo a lo que le pasa a los grandes clubes»

Además, se mostró a favor del VAR: «Si me convence. Siempre que las cosas son más positivas que negativas me convencen y son muchísimo más positivas». Sin embargo sí matizó que «hay cientos de jugadas, muchos goles en fuera de juego en los que ha entrado el VAR y no se puede circunscribir solo a lo que le pasa a los grandes clubes, para los otros ha habido jugadas que han sido positivas», añadió.

Tebas insistió en que el VAR «solo entra en errores flagrantes» y en que en el debate «se quiere entrar en mucha minuciosidad». «Ese es el error que están cometiendo algunos medios, algunos dirigentes de clubes y algunos aficionados. En cada partido hay muchas jugadas interpretables y el VAR solo entra ante error grave y manifiesto».

Partidos fuera de España

Otro de los temas sobre los que habló el presidente de LaLiga fue sobre las declaraciones de Josep María Bartoemu que dejaba la puerta abierta a jugar tres partidos fuera de España. «Yo creo que es Barça siempre ha estado con nosotros en esa propuesta. No me sorprende. Tres son muchos, nosotros sólo pedíamos uno. Pero demuestra que Bartomeu conoce muy bien la estrategia que debemos seguir en los mercados internacionales«.

Por último, Tebas habló sobre el juicio del 'procés' que se está llevando a cabo desde esta semana y al que no consideró injusto. «No, no es injusto», señaló. «Es la consecuencia de unos hechos valorados como delitos muy graves. Confío en el Tribunal Supremo. Ya veremos la sentencia al final», concluyó.