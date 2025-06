Susana Guasch señala a Luis Enrique: «Él sabía lo que hacía; fue un escarnio público»

A. Mateos Martes, 3 de junio 2025, 09:21 Comenta Compartir

El ataque de Luis Enrique a la periodista Susana Guasch durante la celebración de la Champions en Munich aún continúa dando que hablar. Ayer fue la presentadora quien quiso aclarar lo sucedido. Primero en redes sociales, donde se mostró muy contundente con el técnico asturiano del PSG, y después en 'Radioestadio', en Onda cero.

En la radio, Guasch no dudó en señalar a Luis Enrique por lo sucedido el sábado. «Luis Enrique sabía que era comidilla para las redes, era un escarnio público... él sabía lo que hacía», aseguró. Para quien no se haya enterado aún, la periodista hace referencia a la entrevista que el técnico concedió a Movistar Plus tras la final. Cuando Luis Enrique se acercó al set de televisión saludó a todos menos a Guasch. «Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por ti (refiriéndose a Álvaro Benito), menos. Y por ti... poco», llegó a decir. A Luis Enrique no le gustó un análisis que la periodista hizo en 2016 de uno de sus partidos. Desde entonces no se habían vuelto a ver pero el sábado, el asturiano volvió a sacar a relucir su lado más áspero.

Susana Guasch contestó al asturiano de forma muy contundente: «Nueve años después veo que mi trabajo no lo ha olvidado y no le gustó. Pero, oye, para gustos... Lo mejor es que él sigue haciendo lo suyo y yo también. Continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea y yo seguiré preguntando lo que me apetezca».

A la periodista, que lleva más de una década delante de las cámaras, le «extraña» que el asturiano continúe dándole «ese protagonismo». Destacó anoche que «a Luis Enrique solo le cae bien Mónica Marchante» y que «ha estado nueve años esperando para soltármelo». «No encontré ningún guiño gracioso en lo que hizo; no me miró», zanjó antes de reconocer que Luis Enrique «ha sido el entrenador del año, sin discusión».